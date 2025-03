Changan arriva in Europa con il SUV elettrico Deepal S07

L’industria automobilistica è in fermento, un nuovo player si prepara a entrare in Europa. Changan, storica casa automobilistica cinese, si sta preparando a lanciare il suo SUV elettrico, il Deepal S07. La grande novità? Non si tratta di un semplice debutto, ma di un inizio di una vera e propria espansione. Il primo passo sarà la Germania, dove il modello del SUV sarà presentato alla fine del mese. Cosa possiamo aspettarci? Questo sarà solo l’inizio di un viaggio che porterà Changan anche in Norvegia, Paesi Bassi e Regno Unito. E l’Italia? Arriverà anche qui nel 2026, ovviamente se tutto procederà come previsto. Non è una mossa da poco, dato che la casa automobilistica cinese ha già un centro di design a Torino, che ha curato la progettazione del Deepal S07. La scelta di una sede in Italia dimostra quanto Changan creda nel mercato europeo e nella sua capacità di competere.

Il Deepal S07: un SUV per il futuro

Il SUV elettrico è già pronto a lasciare il segno, grazie a una tecnologia avanzata e un design pensato per il mercato europeo. Anche se le specifiche complete non sono ancora state svelate, sappiamo che il Deepal S07 in Cina è disponibile con motori da 160 e 190 kW, con un’autonomia che arriva fino a 475 km WLTP. Non si tratta di un modello qualsiasi, ma di un SUV che porta con sé un pacchetto tecnologico davvero interessante. Sarà equipaggiato con sistemi ADAS, come il cruise control adattivo, la frenata automatica e il riconoscimento dei segnali stradali. Non solo: sarà anche dotato di un Head-Up Display, per una guida ancora più sicura e intuitiva. La versione con range extender, disponibile in Cina, probabilmente non arriverà nel mercato europeo. Questo SUV potrebbe essere proprio quello che molti aspettano: un veicolo elettrico, moderno e sicuro, perfetto per le lunghe distanze. Ma la domanda sorge spontanea: quanto costerà questa novità? In Germania, il prezzo di partenza per il Deepal S07 sarà di 45.000 euro. Con un prezzo del genere, potrà davvero competere con i colossi del settore? La risposta arriverà presto, ma intanto i riflettori sono puntati su questa nuova, affascinante sfida.