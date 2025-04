Hyundai Ioniq 6 N: l’elettrica che vuole dominare il mercato

Al Seoul Mobility Show, Hyundai ha lanciato un messaggio chiaro con la sua nuova creazione. Una sagoma si è fatta largo tra luci e silenzi. Un teaser, pochi dettagli, ma l’intenzione è stata forte come un rombo lontano: la Hyundai Ioniq 6 N arriverà e farà rumore. Un grande spoiler, cerchi importanti, luci taglienti come lame. Non sono apparenze, ma promesse. Cosa potrebbe desiderare di più chi sogna velocità e linee aggressive? Gli occhi non bastano a cogliere tutto, ma già possono comprendere la grandiosità della nuova opera coreana. La nuova berlina elettrica non nasce per restare nell’ombra della sorella, la Hyundai Ioniq 5 N. Il suo obiettivo? Alzare il livello dei modelli della casa e soprattutto puntare dritta al cuore della Tesla Model 3 Performance e superarla.

L’attesa della nuova Hyundai infiamma gli appassionati

Le voci corrono e il silenzio pesa. Sotto quella carrozzeria scolpita dovrebbe pulsare un doppio motore elettrico da almeno 650 cavalli. Cifre che non lasciano spazio a esitazioni. Si parla di una versione ancora più estrema rispetto alla già selvaggia Hyundai Ioniq 5 N. Ma ci si può davvero aspettare di più? L’architettura a 800 Volt promette una ricarica rapida, fino a 350 kW, e una batteria da 84 kWh capace di affrontare ogni sfida. In soli 18 minuti, si passa dal 10 all’80%. Ma Hyundai sembra voler fare ancora meglio. Si vocifera di un’autonomia più generosa, di prestazioni più affilate, di un’esperienza di guida pensata per chi non accetta che il top. E allora perché porsi limiti?

Luglio è il mese cerchiato in rosso per il suo arrivo, segnatelo se siete curiosi. Allora, e solo allora, il velo cadrà del tutto sulle sue specifiche. Si sa però che ci sarà l’N e-Shift, il cambio simulato che fa tremare il volante come una vera sportiva a benzina. Ci sarà anche il sistema sonoro che imita il ruggito di un motore termico, tutto studiato per emozionare chi guida e sorprendere chi guarda. Qui non parliamo di una “banale” berlina, è la Hyundai più audace di sempre. L’elettrico ha ancora molto da dimostrare? Forse, ma la Ioniq 6 N non aspetterà il giudizio: lo sfiderà, a tutta velocità.