Apple non produrrà più iPhone Mini, lo conferma un report

Chi sperava nel ritorno di un iPhone Mini può mettersi il cuore in pace: Apple ha chiuso con i telefoni compatti. A confermarlo è Mark Gurman di Bloomberg, che nel corso di una sessione di domande e risposte ha chiarito in modo netto che Cupertino non ha più intenzione di realizzare smartphone con schermo inferiore ai 6 pollici.

Qualcuno aveva accolto di buon grado in passato l’arrivo di questi dispositivi in quanto palesavano gran comodità sia con l’utilizzo di una mano che semplicemente nel tenerli in tasca. I piani di Apple però sembrerebbero essere diversi: l’azienda infatti avrebbe scelto di puntare sulla sua gamma tradizionale, senza più dunque fare affidamento su modelli ridotti.

Apple guarda solo avanti: il futuro è grande (e sottile)

L’iPhone 12 Mini, con i suoi 5,4 pollici, era stato pensato per chi voleva un dispositivo tascabile senza rinunciare alla potenza. Ma non ha convinto il mercato. Lo stesso destino ha avuto il 13 Mini, lanciato l’anno dopo. Secondo i dati di Counterpoint Research, nessuno dei due è entrato nella top 10 degli smartphone più venduti al mondo, segno che la richiesta per modelli così compatti non era sufficiente.

E mentre il vecchio iPhone SE è stato ufficialmente pensionato, Apple si prepara a una nuova mossa: l’arrivo di iPhone 17 Air, previsto per il 2026, che dovrebbe avere uno spessore di appena 5,5 mm. Sarà un modello “slim”, pensato per chi cerca un design più sottile, ma non certo più piccolo in diagonale.

Nessun segnale di ritorno per il Mini

Il messaggio da parte di Apple è chiaro: la direzione è verso display più grandi e design ottimizzati, non verso un ritorno al passato. Nonostante una piccola nicchia di utenti continui a chiedere un nuovo iPhone Mini, tutto indica che quella parentesi sia stata chiusa definitivamente. Apple ha sondato il mercato e ha preso atto che il pubblico vuole altro.