Riconoscere la musica diventa più semplice con Google

Google è pronta a rivoluzionare una delle funzioni più amate dagli utenti. Ovvero il riconoscimento musicale. Fino ad oggi, per scoprire il titolo di una canzone era necessario toccare il microfono o avviare la ricerca manualmente. Ma ora sembra proprio che le cose cambieranno. La novità arriva dall’analisi dell’APK della versione 16.12.39.sa.arm64 dell’App Google, effettuata da Android Authority. I tecnici, scavando nel codice, hanno infatti trovato alcuni indizi che mostrano un sistema più intelligente. In quanto capace di captare automaticamente la presenza di musica nell’ambiente e avviare da solo la ricerca del brano.

Google introduce un’idea moderna, ma non ancora definitiva

Il nuovo meccanismo introdotto rende la funzione molto più comoda. Ora, infatti, anche se l’app è in ascolto, bisogna toccare “Cerca un brano” per iniziare il riconoscimento. Ma con l’aggiornamento in fase di sviluppo questa fase potrebbe essere superata. Poiché una volta che Google rileva una melodia tramite il microfono, il comando “Cerca un brano” verrebbe sostituito da “Ricerca in corso…”, avviando in automatico il processo.

Nonostante le potenzialità del sistema, tale funzione non è ancora disponibile e non vi è una data precisa per il rilascio. Anche l’interfaccia mostrata nel codice analizzato è diversa da quella attualmente in uso, segno che siamo ancora in una fase di test. I lavori sono in corso e la tecnologia non è ancora pronta per essere distribuita al pubblico.

La direzione intrapresa da Google, però, è chiara. L’ azienda si propone infatti di rendere i suoi servizi più intuitivi, riducendo al minimo l’intervento dell’utente. Si tratta in un certo senso di un’evoluzione coerente con il ruolo sempre più centrale dell’IA, già presente in molte funzioni del sistema Android. Insomma, riconoscere una canzone senza dover fare nulla potrebbe presto diventare realtà. Tutto ciò quindi contribuirà a rendere molto più semplice una delle funzioni più comuni ed utilizzate al giorno d’oggi. Un cambiamento che non può non essere accolto con entusiasmo.