OPPO Find N5 distrutto dai test di robustezza?

Tutti i nuovi dispositivi si ritrovano ad affrontare il temibile test per la durabilità condotto da Zack Nelson, meglio noto come JerryRigEverything. A tal proposito, non è stato risparmiato nemmeno il nuovo Oppo Find N5. Come spesso accade con i dispositivi pieghevoli, la resistenza strutturale è un aspetto critico. Ed ul nuovo modello Oppo non ha fatto eccezione. Il risultato, infatti, sembra essere poco incoraggiante per chi sperava in una robustezza superiore.

Oppo Find N5: prove di robustezza

Il test è iniziato con la prova dei graffi. Il display esterno in vetro ha mostrato segni visibili ai livelli 6 e 7 della scala Mohs. Il display interno, invece, ricoperto da un sottile strato plastico per la piegatura, ha ceduto molto prima. Mostrando graffi già al livello 2. La prova con la sabbia, pensata per testare la capacità della cerniera di funzionare anche in condizioni di polvere e detriti, ha prodotto risultati misti. La cerniera del pieghevole Oppo ha accumulato piccoli granelli che hanno causato un fastidioso scricchiolio nell’apertura e chiusura del dispositivo.

Il telaio in alluminio anodizzato e la cerniera in titanio hanno resistito abbastanza bene agli attacchi del taglierino. Anche se si sono formati solchi e segni permanenti. La back cover in vetro opaco ha mostrato una discreta resistenza. Mentre la versione in ecopelle ha evidenziato i tipici danni da incisione con utensili affilati.

E poi è arrivato il fatidico bend test. Con il dispositivo chiuso, la prima pressione ha subito rivelato un problema. Ovvero la presenza di una linea di pixel bruciati sul display interno. Ma il vero disastro si è verificato quando il l’Oppo Find N5 è stato piegato nella direzione opposta rispetto alla cerniera. Il telaio ha ceduto quasi immediatamente, e il display interno è diventato inutilizzabile.

I test dunque mostrano come anche il nuovo pieghevole Oppo non risulti particolarmente resistente. Ciò potrebbe deludere tutti gli utenti che cercavano un foldable robusto, sarà meglio attendere ulteriori miglioramenti nei modelli futuri.