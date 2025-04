Kena Mobile: Promo 100 è amatissima, ecco quanto costa e perché la vogliono tutti

Chi è alla ricerca di una tariffa semplice, ricca di giga e senza costi nascosti, può valutare la nuova proposta di Kena Mobile. Il gestore virtuale, che opera su rete TIM, ha lanciato Promo 100, un’offerta pensata per chi arriva da Iliad o da altri operatori virtuali.

Si tratta di una promozione che punta sulla convenienza e sull’abbondanza di traffico dati, mantenendo un costo mensile stabile e competitivo.

Chi sceglie Kena Promo 100 può avere mensilmente questo

Chi decide di attivare questa promozione ottiene mensilmente il meglio, a partire dai semplici minuti fino ad arrivare ai giga. Ecco il computo finale:

200 GB al mese in 4G ;

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali ;

200 SMS inclusi ogni mese;

Primo mese gratuito ;

5,99€ al mese a partire dal secondo mese.

Un pacchetto completo, con un ottimo equilibrio tra contenuti e prezzo. Inoltre, non ci sono costi per la spedizione della SIM, che viene inviata gratuitamente all’indirizzo indicato durante la registrazione.

Come si arriva questa promo di Kena

Promo 100 è riservata esclusivamente a chi porta il proprio numero in Kena Mobile da Iliad o da un altro operatore virtuale. La procedura è semplice e si può fare online in pochi passaggi.

L’offerta non prevede vincoli né costi nascosti: una volta attivata, il prezzo mensile resta fisso e il primo mese non viene addebitato. Davvero tutto ideale per chi sta cercando un nuovo gestore che non costi troppo.

Un’opzione conveniente soprattutto per chi naviga tanto sul web

Con 200 GB mensili, Promo 100 è perfetta per chi utilizza il telefono per navigare, guardare contenuti in streaming, usare i social o lavorare in mobilità. I minuti illimitati e gli SMS inclusi rendono il pacchetto completo e adatto anche a chi fa molte chiamate.

Kena conferma così la propria linea: offerte semplici, senza complicazioni e con un rapporto qualità-prezzo tra i più interessanti del mercato mobile virtuale.