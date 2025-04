EVO 250 di CoopVoce: una promozione chiara e conveniente

Tra le tante offerte che si vedono in giro, ce ne sono alcune che saltano all’occhio non tanto per il prezzo in sé, ma per la promessa – sempre un po’ ambiziosa – di essere “per sempre”. È il caso della promozione EVO 250 di CoopVoce, che fino al 30 aprile propone un pacchetto davvero interessante: 250 giga, minuti illimitati e 1000 SMS, il tutto a 8,90 euro al mese. La cosa che incuriosisce è che questa cifra non dovrebbe cambiare nel tempo, almeno secondo quanto garantisce CoopVoce, che tra l’altro si vanta di non aver mai modificato le tariffe dei propri clienti.

CoopVoce EVO 250

L’offerta è disponibile per chi passa a CoopVoce da un altro operatore e si può attivare facilmente anche online. Si può scegliere se ricevere la nuova SIM direttamente a casa oppure ritirarla in uno dei tanti punti vendita Coop. In entrambi i casi, non ci sono costi di attivazione. Anche per chi è già cliente CoopVoce c’è la possibilità di passare a EVO 250 senza pagare nulla, semplicemente cambiando promo.

Al di là dei giga e dei minuti, l’offerta include anche alcune comodità utili per chi usa molto il telefono nella quotidianità, come la possibilità di usare l’hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi, oppure la gestione del proprio piano direttamente tramite app. L’assistenza è disponibile anche via chat, e c’è attenzione anche alla sicurezza, ad esempio con il blocco automatico dei numeri a sovrapprezzo.

Quello che rende l’offerta appetibile non è solo il contenuto in sé, ma anche la trasparenza del pacchetto. Non ci sono costi nascosti, vincoli contrattuali o piccoli asterischi da leggere con attenzione. L’idea è quella di proporre un servizio chiaro, che non cambia nel tempo e che punta a fidelizzare il cliente con la semplicità.

Con la scadenza fissata a fine aprile, potrebbe valere la pena dare un’occhiata, soprattutto per chi sta cercando un piano ricco, senza sorprese e con una gestione piuttosto comoda.