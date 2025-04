Amazon sconta al MINIMO STORICO Apple iPhone 16 Pro

Occasioni ed offerte sempre da non perdere su Amazon, con gli utenti che riescono a tutti gli effetti a risparmiare fino a livelli mai visti prima d’ora, come nel caso dell’acquisto di apple iPhone 16 Pro, che oggi può essere vostro con una spesa finale tutt’altro che elevata: pari a soli 999 euro. La variante in oggetto è una delle più interessanti, considerata a tutti gli effetti anche la migliore in circolazione, proprio per la sua capacità di riuscire a bilanciare prestazioni con una spesa non eccessiva.

Il modello che può essere vostro a questa cifra prevede 128GB di memoria interna, effettivamente non espandibili con la microSD, per questo motivo è importante tenere bene a mente che il valore è fisso e resterà tale per sempre. La sua scheda tecnica parte con dimensioni che risultano essere perfettamente allineate con la fascia di prezzo di posizionamento, parliamo quindi di un dispositivo da 199 grammi, che raggiunge 149,6 x 71,5 x 8,25 millimetri di spessore, e la totale resistenza agli agenti atmosferici. Il display è da 6,3 pollici di diagonale, un Super Retina XDR OLED con risoluzione di 1206 x 2622 pixel, 460 ppi ed anche protezione Ceramic Shield, a cui si aggiunge il refresh rate a 120Hz, per una maggiore fluidità in fase di utilizzo.

Approfittate delle offerte Amazon esclusive che potete avere gratis solo su questo canale Telegram, con i codici sconto in regalo ed i prezzi migliori del momento in esclusiva assoluta.

Amazon da sogno con una promozione inedia su Apple iPhone 16 Pro

Risparmiate al massimo sull’acquisto di uno dei top smartphone di questo 2025, un prodotto che oggi viene scontato di 240 euro rispetto al listino originario di 1239 euro, per arrivare in questo modo a spendere solamente 999 euro (riduzione effettiva del 19%). Premete qui per acquistarlo, con garanzia della durata di 24 mesi, ed anche completamente sbrandizzato.