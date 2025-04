AirPods Max si preparano al supporto audio lossless: novità nel firmware beta

AirPods Max

Apple ha rilasciato un nuovo firmware beta per AirPods Max che suggerisce l’arrivo imminente del supporto all’audio lossless, ovvero senza compressione, per una qualità sonora superiore. La novità è stata individuata da alcuni sviluppatori nella versione di test del firmware 6E188, e potrebbe diventare ufficiale con i prossimi aggiornamenti di sistema, in linea con l’adozione dello standard wireless Apple proprietario usato su Vision Pro.

Audio lossless su AirPods Max: cosa significa

L’audio lossless (letteralmente “senza perdita”) offre un suono più fedele alla registrazione originale, evitando le compressioni tipiche dello streaming standard. Finora, le AirPods Max non supportavano questo formato via wireless, a causa delle limitazioni del protocollo Bluetooth classico.

Con il nuovo firmware, Apple sembrerebbe voler introdurre una modalità lossless a bassa latenza, simile a quella già integrata nel visore Apple Vision Pro, che utilizza un protocollo wireless proprietario per trasmettere audio non compresso con sincronizzazione avanzata.

I segnali dal firmware 6E188

Nella beta del firmware 6E188 sono state trovate tracce di un codec audio avanzato e riferimenti a funzionalità di “lossless audio via wireless connection”. Secondo fonti interne, questa tecnologia richiederà anche una nuova versione hardware delle AirPods Max, probabilmente in arrivo nel corso del 2025.

Tuttavia, alcune delle funzionalità potrebbero essere retrocompatibili con l’attuale modello, almeno in parte, tramite aggiornamento software. Il codec lossless di Apple è pensato per funzionare in sinergia con chip H2 (attualmente presenti su AirPods Pro 2), ma il supporto hardware limitato delle AirPods Max di prima generazione potrebbe influenzare le prestazioni.

AirPods Max 2 in arrivo?

Queste novità alimentano le indiscrezioni su un possibile lancio delle AirPods Max 2, attese con connettività migliorata, nuovo chip H2 e supporto pieno al lossless. Il nuovo modello potrebbe includere anche porta USB-C, materiali aggiornati e maggiore autonomia. L’arrivo è previsto tra fine 2024 e inizio 2025. Apple punta così a rendere la propria offerta audio più competitiva, anche per utenti esigenti in ambito hi-fi, finora legati a soluzioni cablate o a cuffie di terze parti.