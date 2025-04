TikTok sotto accusa: maxi-multa dall’Europa

TikTok si trova nuovamente nel pieno caos. La Commissione irlandese per la protezione dei dati si appresta a infliggere una multa da oltre 500 milioni di euro. La colpa? Illeciti trasferimenti di dati degli utenti europei in Cina che violano l’articolo 44 del GDPR. L’accusa scuote il mondo tech occidentale e riaccende le tensioni con Pechino. Possibile che un colosso del digitale ignori così palesemente le normative europee? Sembra alquanto strano, no? Non è la prima volta che TikTok finisce sotto inchiesta. Già nel 2023 era stata colpita da una sanzione da 345 milioni di euro per mancata protezione dei minori. Questa volta, però, le implicazioni potrebbero essere ancora più gravi. Bruxelles sembra voler dimostrare che le Big Tech non sono intoccabili come molto credono.

La crescente diffidenza verso TikTok

La questione va oltre la semplice violazione della privacy. Il sospetto che Pechino possa accedere ai dati degli utenti occidentali alimenta le paure di governi e legislatori. I riflettori sono puntati su ByteDance, la società madre di TikTok, sempre più percepita come uno strumento della strategia globale cinese. Quali saranno le conseguenze? Gli utenti devono davvero preoccuparsi del destino delle loro informazioni? L’Europa e gli Stati Uniti stanno nel frattempo stringendo il cerchio attorno ai giganti del web. L’Unione Europea con sanzioni sempre più pesanti. Gli USA con la richiesta di cedere la proprietà della versione americana dell’app. La sensazione è che il tempo della tolleranza sia finito.

Negli Stati Uniti, la pressione è ancora più forte. Il destino della filiale americana di TikTok potrebbe essere deciso entro pochi giorni. Donald Trump, dopo anni di battaglia contro l’app cinese, deve dare il via libera alla vendita. Tra i possibili acquirenti spiccano Oracle e un gruppo di investitori, ma nelle ultime ore anche Amazon ha fatto un’offerta improvvisa. L’attesa è carica di tensione. Un passo falso e TikTok potrebbe essere bandito dal mercato americano. Gli utenti assisteranno presto a una delle più grandi rivoluzioni nel mondo dei social? Il conto alla rovescia è iniziato e il futuro dell’app sembra più incerto che mai.