In Italia rinnovabili in crescita: ecco i dati per il 2024

La crescita delle energie rinnovabili in Italia nel 2024 ha segnato un anno di grande espansione. Con un aumento importante della capacità installata e un miglioramento delle prestazioni del settore. I dati forniti dall’Osservatorio FER di Anie Rinnovabili e dal rapporto di Terna confermano un avanzamento costante. Ciò supportato da investimenti, normative favorevoli e una maggiore consapevolezza ambientale. Alla fine del 2024, il parco impianti rinnovabili ha raggiunto una potenza complessiva di 73,52 GW. Con un aumento importante rispetto all’anno scorso.

Rinnovabili in Italia: ecco le recenti evoluzioni

La distribuzione della capacità installata evidenzia il predominio del fotovoltaico con 36,68 GW. Durante il 2024, sono stati installati complessivamente 6,66 GW di nuova capacità. Con il fotovoltaico che ha contribuito per la parte preponderante, aggiungendo 5,99 GW. L’eolico ha visto un incremento più contenuto, con 612 MW. Mentre l’idroelettrico e le bioenergie hanno registrato solo 28 MW e 25 MW. Inoltre, bisogna considerare i potenziamenti e le dismissioni degli impianti esistenti. In tal modo, il totale della potenza installata ha raggiunto i 7,48 GW.

L’analisi delle dimensioni degli impianti evidenzia una tendenza in evoluzione. L’eolico si sta sviluppando soprattutto attraverso progetti superiori ai 10 MW. Mentre l’idroelettrico si concentra su impianti medio-piccoli. Per il fotovoltaico, la crescita maggiore ha interessato gli impianti commerciali e industriali, oltre a quelli su larga scala. Segno di una transizione che si basa su incentivi residenziali alle installazioni di maggiore capacità. Un altro aspetto riguarda l’aumento della produzione elettrica. Derivata da fonti rinnovabili. Tale settore, nel 2024, ha raggiunto un +14% rispetto all’anno prima. In particolare, la generazione idroelettrica ha registrato un incremento del 31%. Il fotovoltaico del 17%. Mentre l’eolico ha subito un leggero calo del 6%. Le fonti geotermiche e le bioenergie hanno invece mantenuto livelli costanti.

Anche con tali progressi, l’Italia deve accelerare lo sviluppo delle rinnovabili. Ciò per raggiungere gli obiettivi del Piano Energia Clima 2030. Quest’ultimi prevedono un incremento annuo di circa 10 GW. Per far fronte a tale sfida, saranno fondamentali l’ottimizzazione delle autorizzazioni, l’incentivazione di nuovi progetti e l’implementazione di soluzioni per lo stoccaggio dell’energia. Garantendo una rete sempre più resiliente e sostenibile.