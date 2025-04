Esselunga vi regala uno smartphone da URLO: scoprite il modello in PROMO

Quante volte avete sognato un dispositivo che vi sorprenda a ogni tocco? Un device perfetto per scattare foto straordinarie, navigare alla velocità della luce e restare sempre connessi. Con Esselunga, il futuro non è più un miraggio. Ogni gesto diventa magia. Ogni dettaglio prende vita. Vi basterà uno sguardo per lasciarvi conquistare. Il display è incredibilmente fluido, i colori brillano, le immagini esplodono di realismo. E la connessione? Sempre perfetta. Nessuna attesa, nessun rallentamento. Solo pura potenza nelle vostre mani. Esselunga vi regala un’occasione irripetibile. Un’offerta che stravolge le regole! Ne resterete assolutamente sorpresi! Non troverete altra promo simile in giro. Siete pronti a vivere un’esperienza unica? Allora preparatevi, perché sugli scaffali del vostro supermercato di fiducia vi aspetta una sorpresa incredibile.

Il vostro iPhone 15 a un prezzo ultra shock da Esselunga

L’attesa è finita! Esselunga vi offre Apple iPhone 15 a soli 699,99 euro. Un prezzo mai visto per uno smartphone che ridefinisce gli standard della tecnologia. Il display Super Retina da 6,1 pollici regala immagini ultra definite e colori mozzafiato. Guardare un video o sfogliare le foto sarà un piacere assoluto. E parlando di foto, la fotocamera da 48+12 megapixel vi trasforma in veri artisti. Ogni scatto è perfetto, i dettagli risaltano, i contrasti sono impeccabili. E per i selfie? La fotocamera anteriore da 12 megapixel vi farà apparire al top in ogni scatto.

Ma non finisce qui! Il sistema operativo iOS 16 rende ogni azione veloce e fluida. Aprire app, passare da una funzione all’altra, giocare: tutto è immediato e senza interruzioni. E con il Bluetooth 5.3, la connessione ai vostri dispositivi è istantanea e stabile. L’offerta è disponibile nel vostro punto vendita Esselunga. Un’occasione così non si ripeterà. Il vostro iPhone 15 è già sugli scaffali, pronto per essere vostro. Cosa aspettate? Il futuro è qui e vi aspetta con uno sconto imperdibile! Andate ora sul sito Esselunga e scoprite come avere questo smartphone super fantastico in promozione.