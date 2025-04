Rete 5G in arrivo nelle metro a Roma

Roma è protagonista di un’interessante innovazione. Quest’ultima coinvolge il settore della connettività e degli spostamenti pubblici. Si tratta dell’arrivo del 5G nelle prime nove stazioni della metro della linea A. L’annuncio è arrivato dal sindaco Roberto Gualtieri. L’obiettivo è garantire una connessione mobile ultraveloce e stabile. Il progetto rappresenta la prima fase di un piano più ampio. Quest’ultimo punta ad estendere la copertura 5G a tutte le 75 stazioni della rete metropolitana. Entro il 2026.

Rete 5G in metropolitana: ecco i dettagli

La copertura attuale interessa le stazioni di Vittorio Emanuele, Barberini, Repubblica. Termini, Spagna, Lepanto, Ottaviano, Flaminio e Cipro. Tale intervento consente agli utenti di usufruire della tecnologia 4G e 5G non solo all’interno delle stazioni. Ma anche nei tunnel di collegamento tra di esse. Assicurando un servizio senza interruzioni. Gli operatori coinvolti nel progetto includono Iliad, Fastweb-Vodafone, WindTre e TIM. Garantendo così una copertura capillare per tutti gli utenti.

Il piano “Roma 5G” non si limita alla sola metropolitana. Allo stesso tempo, infatti, il Comune sta lavorando per implementare una rete intelligente che potenzi la connettività in tutta la città. Sono già attivi sensori e telecamere ad alta definizione in nove piazze strategiche. Con l’obiettivo di espandere tale tecnologia a 100 piazze. Ciò entro la fine dell’anno. Tale sistema non solo migliorerà la sicurezza urbana. Ma permetterà anche una gestione più efficiente del traffico. Insieme ai servizi pubblici.

Secondo Gualtieri, il progetto rappresenta un esempio utile di collaborazione tra pubblico e privato. Un modello che può essere replicato in altre infrastrutture della città. Ciò per favorire la digitalizzazione e l’efficienza dei servizi. Il piano punta a migliorare la qualità della vita degli utenti della metropolitana. Inoltre, avrà un impatto anche sulle attività commerciali e turistiche. Con una connessione più veloce e affidabile, Roma si prepara ad accogliere milioni di visitatori. Offrendo loro un’esperienza digitale all’altezza delle moderne metropoli.