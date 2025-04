Amazon ti fa un regalo: Samsung Galaxy Book 4 a un prezzo speciale

I PC portatili sono diventati parte integrante della nostra vita se consideriamo che la maggior parte delle pratiche da portare a termine giornalmente richiede ormai l’utilizzo di un dispositivo tech e di una connessione a internet. A tal proposito, le soluzioni che il mercato sono davvero tante ma è sempre importante scegliere la soluzione migliore. Oggi il Samsung Galaxy Book 4 rappresenta una delle migliori scelte che un utente possa fare.

Si tratta infatti di un prodotto in grado di offrire prestazioni superveloci e, soprattutto, multitasking. Oltre a ciò, uno dei tantissimi punti di forza che lo contraddistinguono è il nuovo processore Intel Core 5 con scheda SSD espandibile fino a 2TB. Con un’offerta a tempo limitato messa a disposizione dal colosso dell’e-commerce Amazon potete risparmiare tantissimo.

Samsung Galaxy Book 4 a un prezzo mai visto prima

Con il suo design leggero ed estremamente sottile, il Samsung Galaxy Book 4 è la scelta perfetta anche per coloro che cercano una soluzione da poter trasportare facilmente. Il corpo realizzato interamente in metallo e con un peso inferiore a 1,6 kg, lo rendono unico nel suo genere.

Tra le caratteristiche principali di questo Galaxy Book c’è la presenta di un ampio display da 15,6″ che offre all’utente un’esperienza d’uso unica. Le immagini visualizzate sullo schermo sono infatti in alta definizione e sono completamente ricche di dettagli nitidi.

Oltre a ciò, non possiamo non porre l’attenzione sulla batterie che è stata implementata in questo device. Una soluzione che consente di utilizzare il Samsung Galaxy Book 4 anche in viaggio, senza alcuna preoccupazione. Non manca la possibilità per collegare dispositivi esterni tramite HDMI v1.4 o tramite le due porte USB-A e due USB-C.

Quale occasione migliore se non questa per procedere con l’acquisto di questo dispositivo leggero, compatto e veloce? Oggi lo paghi solamente 649 euro grazie a una speciale offerta del 7%.