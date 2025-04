Amazon fa sul serio? Proposta last-minute per acquistare TikTok

Amazon ha deciso di buttarsi nella partita per TikTok, e lo ha fatto con un’offerta dell’ultimo minuto che ha preso tutti in contropiede. Il colosso dell’e-commerce ha ufficialmente inviato una proposta per comprare l’intera operazione americana della piattaforma, che conta qualcosa come 170 milioni di utenti solo negli Stati Uniti. Il tempismo non è casuale: ByteDance, la società cinese proprietaria di TikTok, ha tempo fino al 5 aprile per vendere o rischiare di vedersi chiudere le porte in faccia dal governo USA.

Amazon punta su TikTok

Ora, la domanda che tutti si stanno facendo è: Amazon fa sul serio o è solo un colpo di scena di una storia che di colpi di scena ne ha già avuti parecchi? Secondo il New York Times, che ha lanciato la notizia, l’offerta sarebbe arrivata direttamente ai piani alti di Washington, con una lettera indirizzata al vicepresidente JD Vance e al segretario al Commercio Howard Lutnick. Ma non tutti credono che la proposta sia davvero concreta.

Il presidente Trump, che in passato aveva detto di voler proteggere TikTok nonostante i timori sulla sicurezza nazionale, ha già esteso la scadenza di 75 giorni, segno che la Casa Bianca sta ancora cercando un’alternativa che non implichi per forza la vendita totale. Si parla, per esempio, della possibilità di far entrare nuovi investitori americani come Oracle e Blackstone, ma non è detto che questa soluzione sia sufficiente per evitare il blocco dell’app.

Amazon, nel frattempo, avrebbe parecchio da guadagnare da un’eventuale acquisizione. TikTok è diventato un’enorme vetrina per il commercio online, con milioni di utenti che scoprono e acquistano prodotti attraverso i contenuti degli influencer. E non è un segreto che Amazon abbia già provato a lanciarsi nel mondo dei video brevi con Inspire, una funzione che doveva fare concorrenza a TikTok ma che è finita nel dimenticatoio in poco tempo.

Se la mossa di Amazon sia un vero tentativo o solo un messaggio politico lo scopriremo presto. Per ora, l’unica cosa certa è che la corsa per il futuro di TikTok è ancora apertissima, e mancano pochissimi giorni alla scadenza che potrebbe cambiare tutto.