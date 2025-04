Windows: la schermata BSOD diventa verde?

Di recente è arrivata una novità per tutti gli utenti Windows. La schermata blu della morte, meglio conosciuta come BSOD (Blue Screen of Death) sta per cambiare. L’avviso, che compare in caso di errore critico del sistema, potrebbe subire una vera rivoluzione per il suo aspetto. Sembra che Microsoft stia puntando ad una nuova veste grafica e un approccio più orientato all’usabilità. Le ultime versioni di test di Windows 11, rilasciate nei canali Insider Beta, Dev e Canary, mostrano una BSOD rinnovata. Il primo grande cambiamento riguarda il colore.

Windows: novità sulla schermata BSOD

Microsoft sta sperimentando una schermata verde anziché blu. Tale modifica, apparentemente marginale, ha lo scopo di rendere l’esperienza meno intimidatoria per gli utenti. Ciò trasmettendo una sensazione di maggiore controllo sulla situazione. Una scelta simile era già stata tentata in passato, ma senza una reale implementazione stabile. Oltre alla variazione cromatica, la nuova BSOD si distingue per un design più essenziale.

Elementi iconici come la faccina triste, il codice QR per ottenere informazioni rapide sul problema e dettagli tecnici avanzati sono stati rimossi. O in alcuni casi semplificati. La schermata si limita ora a un messaggio chiaro e diretto che informa gli utenti che il proprio dispositivo presenta un problema. Invitando gli utenti a riavviarlo. Tale cambiamento si allinea ai principi di design minimalista di Windows 11.

Microsoft motiva tale riprogettazione con la volontà di rendere il processo di risoluzione degli errori più fluido e meno stressante. L’obiettivo è evitare di sopraffare l’utente con informazioni troppo tecniche. Consentendo invece una più rapida ripresa delle attività lavorative. Nonostante tali informazioni, non è ancora certo quale sarà la versione definitiva della schermata di errore nella release pubblica di Windows 11.

Alcuni rumors suggeriscono persino che Microsoft stia considerando una BSOD completamente nera. Mantenendo però lo stesso stile minimalista. La decisione finale potrebbe arrivare con l’aggiornamento 24H2. Resta solo da vedere se gli utenti accoglieranno positivamente tale cambiamento per l’universo Windows.