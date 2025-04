Skoda Enyaq 2025: l’elettrica si evolve con più autonomia e stile

Skoda ritrasforma il suo SUV elettrico con il linguaggio Modern Solid. Il frontale ridisegnato appare più affilato e dinamico. La nuova Tech-Deck Face si fonde con il cofano, mentre le air-curtain ottimizzate migliorano l’efficienza aerodinamica. Non solo estetica, ma anche funzionalità. Il coefficiente di resistenza scende a 0,245 nella versione standard e a 0,225 per la Coupé. Dettagli che fanno la differenza: cerchi aerodinamici di nuova concezione e finiture più curate. Il restyling non si limita all’esterno. All’interno della Skoda spiccano sei Design Selection, tecnologia avanzata e un ambiente accogliente. Il Digital Cockpit da 5 pollici e lo schermo infotainment da 13 pollici sono di serie, mentre l’head-up display con realtà aumentata è disponibile su richiesta. La comodità si arricchisce con il volante riscaldato e il sistema KESSY Advanced per un accesso senza sforzo.

La gamma della Skoda Enyaq 2025 offre tre versioni: 60, 85 e 85x. La prima monta un motore da 150 kW e batteria da 63 kWh, con 437 km di autonomia. La Skoda Enyaq 85 spinge la potenza a 210 kW, con una coppia di 545 Nm e un’autonomia che arriva a 586 km. Per chi cerca maggiore grip, la 85x offre la trazione integrale, mantenendo le stesse prestazioni ma con un’autonomia leggermente inferiore. La ricarica rapida in corrente continua tocca i 175 kW, riducendo i tempi di attesa. Una vera auto per i lunghi viaggi.

Sicurezza Skoda per un maggiore comfort

Nuova Skoda Enyaq porta l’ADAS a un livello superiore. Il Side Assist e il Crew Protect Assist garantiscono una protezione avanzata per guidatore e passeggeri. Il Predictive Adaptive Cruise Control ottimizza la velocità in base al percorso, mentre l’Intelligent Speed Assist adatta la guida ai limiti stradali. La sicurezza passa anche dall’attenzione al conducente: il Drowsiness Assist monitora la sua reattività. Il tutto senza dimenticare il comfort di viaggio, grazie a soluzioni Simply Clever che rendono ogni spostamento più pratico. Con un listino che parte da 42.650 euro, la Skoda Enyaq 2025 si conferma un SUV elettrico all’avanguardia, pronto a dettare nuove regole sul mercato.