Skoda Enyaq 2025: rinnovata e pronta a conquistare

Skoda ha deciso di innovare e di rinnovare. La nuova Enyaq 2025 è l’evoluzione di un successo che ha visto oltre 250.000 unità vendute. Un risultato che dimostra quanto il pubblico apprezzi i modelli elettrici della casa ceca. Ma cosa ha cambiato Skoda nel restyling? La risposta è nel nuovo linguaggio di design: il “modern solid”, già visto su altri modelli come l’Elroq. Il nuovo look rende la Skoda Enyaq più aerodinamica, con un coefficiente di resistenza che la pone tra le più efficienti della sua categoria.

L’attenzione al design ha permesso anche miglioramenti nelle prestazioni, con una forma più fluida e un aspetto nettamente più deciso. Il frontale è stato poi completamente rivisitato. Ora appare completamente diverso rispetto al modello precedente. Il SUV possiede una lunghezza di 4.658 mm, una larghezza di 1.879 mm e un’altezza di 1.622 mm. Insomma, la Skoda Enyaq si fa notare. La Skoda Coupé, con una linea più affusolata, conferisce invece un aspetto sportivo e dinamico, meno robusto.

Prezzi e versioni: quanto costa la nuova Skoda Enyaq?

Arriviamo ora alla parte che tutti aspettano: il prezzo. Quanto bisogna investire per mettersi al volante di una Skoda Enyaq 2025? La versione 60 parte da 42.650 euro per 204 CV. L’autonomia, in questo caso, raggiunge i 437 km grazie alla batteria da 63 kWh. Se si desidera qualcosa di più, la Enyaq 85 possiede 285 CV di potenza e una batteria da 82 kWh. L’autonomia arriva a 586 km e il modello parte da 47.200 euro. Si preferisce una versione elettrica? Non si può perdere allora la 85x Sportline a 53.550 euro, con prestazioni da vera sportiva e un’autonomia di 558 km. La Enyaq resta ancora il modello “forza” di un brand che sa come coniugare tecnologia avanzata e design elegante. In questo mercato sempre più competitivo, chi sceglie la Skoda Enyaq fa un’acquisto sicuro e perfetto per sé. La nuova Skoda è quindi pronta a riconquistare le strade e, sicuramente, il cuore degli automobilisti italiani.