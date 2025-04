Whatsapp: la truffa più pericolosa di sempre svuota tanti conti in banca

Se anche voi come tutti gli utenti ordinari utilizzato ogni giorno WhatsApp allora potreste essere incappati in questo nuovo tentativo di truffa che da diverso tempo sta martoriando gli utenti tra i quali anche quelli italiani, i truffatori da diverso tempo hanno sbarcato su WhatsApp e utilizzano il noto social di messaggistica istantanea per ingannare le loro vittime dal momento che quest’ultimo consente di raggiungere una platea di utenti molto più ampia rispetto agli altri mezzi come SMS o mail, a quanto pare però non sazi dei risultati hanno cambiato approccio e adesso sfruttano un nuovo metodo che adopera le videochiamate.

L’obiettivo di queste truffe risulta ottenere i dati sensibili delle vittime da poter utilizzare a proprio vantaggio, ovviamente l’area furtiva prediletta risultano i codici di accesso ai conti correnti in modo poi da poter penetrare nelle piattaforme bancarie e prelevare tutti i risparmi contenuti al loro interno, ciò ovviamente non lascia spazio di recupero alle vittime che ci cascano portandole a perdere tutti i loro soldi.

La nuova truffa

La nuova truffa che sta colpendo moltissimi italiani dunque esordisce con un semplice messaggio su WhatsApp il quale porta l’avviso da parte dei truffatori che si fingono la banca della vittima, della necessità di consegnare un messaggio urgente tramite appunto una video chiamata a, ciò fa abbassare la guardia, la vittima che dunque tenderà a rispondere positivamente avviando la chiamata in questione all’interno della quale poi verrà convinta ad attivare la condivisione dello schermo per poi effettuare l’eccesso alla propria piattaforma Internet banking.

Inutile stare a sottolineare come una volta effettuato l’accesso il danno sarà effettivo, i truffatori potranno infatti registrare tutti i codici per accedere al conto corrente della vittima e derubarla senza troppi problemi, se anche voi doveste essere contattati con le medesime modalità, la cosa migliore da fare risulta non rispondere e soprattutto non dichiarare nessun dato in merito alla vostra persona, in tal modo eviterete ogni forma di rischio per il vostro conto in banca.