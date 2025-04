Mini PC V1 N150 a un prezzo mai visto prima: grazie ad Amazon costa 159€

Siete da tempo in cerca di un mini PC con una capacità di archiviazione ampia e un design rinnovato ma non sapete mai quale scegliere? Oggi parliamo del mini PC V1 N150 disponibile su Amazon con uno sconto che vi permetterà di risparmiare una cifra considerevole. Non a caso, l’offerta a tempo limitato attualmente disponibile sconta il prezzo di listino di 229 euro a 199 euro, ma c’è di più. Prima di concludere l’acquisto è possibile aggiungere al carrello un buono sconto di 40 euro.

Tornando alle caratteristiche, non possiamo non partire parlando del processore Ιntel Twin Lake N150 di cui è equipaggiato. Un processore che si caratterizza grazie a una frequenza turbo fino a 3,6 GHz e una cache da 6 MB.

Mini PC V1 N150: in sconto speciale su Amazon

Parliamo di un mini Pc con una capacità di archiviazione del tutto ampia visto che la Series V1 combina 16 GB di RAM DDR4 e un SSD M.2 2280 da 256 GB. Non a caso, tale caratteristica lo rende perfetto anche per coloro che sono in cerca di una soluzione da poter utilizzare per lavori complessi che richiedono una gestione senza rallentamenti.

Un mini PC, dunque, che può rappresentare la scelta ottimale per qualunque tipologia di esigenza e di utente: la velocità di lettura e scrittura che viene offerta è del tutto elevata e l’archiviazione dati è ultra rapida. Elementi che rendono il device fluido anche nel caso in cui le applicazioni che si vanno ad utilizzare sono complesse.

Oltre a ciò, l’N150 dispone di grafica Ιntel UHD in grado di offrire una velocità di elaborazione delle immagini nettamente superiore rispetto ad altri device. Parliamo infatti di una capacità di riproduzione video 4K UHD. Non perdere questa occasione offerta da Amazon che con lo sconto sul prezzo iniziale e il buono da aggiungere al carrello fa scendere il prezzo finale a soli 159 euro.