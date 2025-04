Opera: sul browser arriva AI Tab Commands per gestire le schede con l’AI

Con Opera One, la gestione delle troppe schede aperte non è più un problema. Il browser ha infatti introdotto una nuova funzione basata sull’intelligenza artificiale, chiamata AI Tab Commands, pensata proprio per aiutare chi si ritrova a navigare con decine di schede attive. Basta un semplice comando in linguaggio naturale per mettere ordine, senza dover intervenire manualmente.

Un assistente per organizzare (e chiudere) le schede in modo smart

La novità si appoggia ad Aria, l’assistente AI integrato in Opera, che ora evolve ulteriormente: con AI Tab Commands è possibile organizzare, raggruppare o chiudere le schede aperte semplicemente descrivendo ciò che si vuole ottenere. Ad esempio, si può chiedere di chiudere tutte le schede che trattano un certo argomento oppure di raccogliere quelle relative a un progetto specifico.

La funzione è accessibile in due modi:

tramite scorciatoia da tastiera (Ctrl + / su Windows, Cmd + / su Mac);

oppure cliccando con il tasto destro su una scheda, a condizione che siano aperte almeno cinque schede.

Privacy tutelata e AI sempre più integrata

Secondo Joanna Czajka, product director di Opera, l’introduzione di AI Tab Commands segna un nuovo passo nella direzione di un browser sempre più intelligente. Opera sottolinea che nessuna informazione sulle schede aperte viene inviata ai server, garantendo così la piena tutela della privacy degli utenti.

Aria, inizialmente pensata come chatbot, sta rapidamente diventando un vero e proprio assistente AI integrato, capace di supportare diverse attività quotidiane. Tra le altre funzioni avanzate già disponibili c’è anche la Writing Mode, utile per scrivere email o testi con l’aiuto dell’intelligenza artificiale.

Opera: innovazione continua, anche se di nicchia

Nonostante i numeri restino distanti da quelli di Chrome, Opera continua a distinguersi per la sua voglia di sperimentare. L’integrazione dell’AI nelle funzionalità del browser dimostra una chiara volontà di offrire strumenti pratici e immediati, in grado di migliorare concretamente l’esperienza di navigazione.