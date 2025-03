Alfa Romeo Junior Ibrida Q4: nuova era per la trazione integrale

La Junior Ibrida Q4 di Alfa Romeo è una vera e propria evoluzione tecnologica del modello. Si ha una vettura che combina un motore turbo da 1,2 litri da 136 CV con due propulsori elettrici da 21 kW. Tale combinazione ha come risultato una potenza complessiva di 145 CV. Cosa significa tutto questo? Un’auto in grado di garantire prestazioni brillanti senza che l’efficienza ne risenta. La vera sorpresa, però, è la gestione della trazione. L’innovativo sistema di trazione integrale Q4 non prevede alcun collegamento meccanico tra gli assi, ma si avvale di motori elettrici anteriori e posteriori che lavorano in perfetta sinergia.

Questo assicura un’aderenza ottimale, anche in condizioni difficili. Oltre ciò ha anche un impatto minimo sui consumi e sulle emissioni, che restano sotto i 120 g/km di CO₂. Una combinazione perfetta di potenza e sostenibilità. L’Alfa Romeo ha deciso di proporre la Junior mild hybrid a un prezzo di listino di 29.900 euro. La versione con il sistema Q4 ora è ad un prezzo in promo di 36.672 euro, anziché 37.400 euro. Per chi preferisce un finanziamento, è possibile usufruire di un’offerta che prevede una rata mensile di 300 euro per 48 mesi. Bisogna tuttavia dare un anticipo di 6.872 euro.

Un sistema Q4 Alfa Romeo davvero intelligente

Il sistema Q4 di Alfa Romeo è una vera innovazione nel campo della trazione integrale. Grazie alla Power Looping Technology, la Junior Ibrida Q4 è in grado di adattarsi alle condizioni della strada in tempo reale, mantenendo sempre il massimo dell’efficienza. Anche con la batteria scarica, la motricità posteriore viene garantita, grazie al motore elettrico anteriore che ricarica l’energia e alimenta il motore posteriore. Ma come si comporta l’auto nelle diverse situazioni? Il selettore DNA permette di scegliere tra quattro modalità di guida: Dynamic, Natural, Advanced Efficiency e Q4. Ogni modalità è pensata per ottimizzare l’uso della trazione integrale in base alle esigenze di strada e di guida. Perché non sfruttare al massimo ogni terreno, anche quello più scivoloso? La modalità Q4 è perfetta per affrontare superfici a bassa aderenza, con il motore posteriore sempre attivo fino a 30 km/h, per poi passare a una gestione più dinamica fino a 90 km/h. Un’auto che sa sempre cosa fare, in ogni situazione.