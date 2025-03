Avengers: Doomsday, Marvel svela il cast di 26 attori: c’è anche Robert Downey Jr.

Marvel ha finalmente svelato il monumentale cast di Avengers: Doomsday, uno dei film più attesi della fase 6 del Marvel Cinematic Universe. L’appuntamento è fissato per il 1° maggio 2026, quando gli Avengers torneranno ufficialmente insieme per la prima volta dopo Endgame. E stavolta, al centro della scena ci sarà anche un volto familiare, ma in un ruolo del tutto nuovo.

L’annuncio in diretta: Downey Jr. sarà Doctor Doom

Il reveal è arrivato durante un livestream lungo cinque ore e mezza, in cui, ogni dodici minuti, compariva una sedia con il nome di un attore e una colonna sonora legata al suo personaggio. Il gran finale ha visto l’arrivo di Robert Downey Jr., elegante e silenzioso, con un gesto “shhh” rivolto alla camera. Un ritorno inaspettato, ma non nei panni di Tony Stark: stavolta interpreterà Doctor Doom.

Downey Jr. torna così nel MCU con un nuovo personaggio, e l’evento segna anche la prima vera reunion tra la sua “vecchia” stella e i fratelli Russo, registi tra i più iconici del franchise.

Un super cast tra Avengers, X-Men e Fantastici 4

Avengers: Doomsday unisce eroi da tutto il multiverso Marvel, fondendo il cuore del MCU con personaggi degli X-Men e dei prossimi Fantastici 4. Ecco i 26 nomi confermati:

Dal Marvel Cinematic Universe:

Chris Hemsworth (Thor);

Tom Hiddleston (Loki);

Anthony Mackie (Sam Wilson / Captain America);

Paul Rudd (Ant-Man);

Letitia Wright (Shuri / Pantera Nera);

Simu Liu (Shang-Chi);

Danny Ramirez (Joaquin Torres / Falcon);

Winston Duke (M’Baku).

Dal cast di Thunderbolts:

Sebastian Stan (Bucky Barnes / Soldato d’Inverno);

Florence Pugh (Yelena Belova);

Wyatt Russell (U.S. Agent);

David Harbour (Guardiano Rosso);

Hannah John-Kamen (Ghost);

Lewis Pullman (Sentry).

Dal mondo degli X-Men:

Patrick Stewart (Professor X);

Ian McKellen (Magneto);

James Marsden (Ciclope);

Rebecca Romijn (Mystica);

Alan Cumming (Nightcrawler);

Kelsey Grammer (Bestia).

Dai nuovi Fantastici 4:

Pedro Pascal (Reed Richards);

Vanessa Kirby (Susan Storm);

Ebon Moss-Bachrach (La Cosa);

Joseph Quinn (Torcia Umana).

Completa il gruppo Tenoch Huerta Mejía, di nuovo nei panni di Namor, apparso per la prima volta in Black Panther: Wakanda Forever. La sua presenza è stata descritta come “la prima vera sorpresa” della serata.

Tornano i fratelli Russo, regia e idee

Alla regia ci saranno di nuovo Joe e Anthony Russo, già dietro a Infinity War e Endgame. Dopo un periodo dedicato a produzioni per lo streaming, tornano nel MCU con un nuovo progetto firmato dallo sceneggiatore Stephen McFeely.

Nel corso di un’intervista, i fratelli hanno svelato qualche dettaglio sul processo creativo: per organizzare un cast così grande, oggi usano schede magnetiche su una lavagna. “Decidere chi inserire è un processo creativo lungo”, ha spiegato Anthony Russo, “dipende tutto da dove vogliamo portare la storia e da quali personaggi ci accompagnano in quel viaggio”.

Attesi altri annunci

Secondo alcune fonti vicine alla produzione, i 26 nomi comunicati non sono tutto il cast. Mancano ancora volti importanti come Tom Holland (Spider-Man) e Chris Evans (Captain America), che però potrebbe apparire in uno dei due film della saga.

Il sequel, Avengers: Secret Wars, è già fissato per il 7 maggio 2027. E con un universo narrativo che si espande sempre di più, è facile immaginare che altre sorprese siano dietro l’angolo.