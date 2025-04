PS4: arriva il primo addio deciso da Sony

A quanto pare Siamo davanti alla vera e propria fine di un’era, Sony ha infatti ufficialmente cessato la produzione di PlayStation 4 in tutte le sue versioni sul suolo del Giappone, la notizia è decisamente recente e sicuramente in molti se lo aspettavano, infatti l’azienda giapponese si appresta oramai a puntare solo ed unicamente sui suoi modelli di generazione recente che ormai sono disponibili da parecchio tempo, PlayStation 5 è infatti arrivata sul mercato ormai da diversi anni e anche PlayStation 5 Pro risulta disponibile senza troppi problemi su tutti i mercati, si tratta dunque di un addio ormai annunciato che prima o poi sarebbe dovuto arrivare.

Per quanto riguarda la cessazione della produzione, l’ordine esecutivo di Sony riguarda solamente il Giappone, quello che però viene spontaneo pensare è che molto presto verrà esteso anche alle restanti nazioni che si occupano di produrre le console per l’azienda giapponese.

Una storia gloriosa

Per chi non lo sapesse PlayStation 4 venne lanciata nel lontano 2013 diventando fin da subito una delle console più amate da parte di tutta la community, quest’ultima infatti segnò un passo in avanti incredibile rispetto alla sua predecessora, Arrivando infatti all’incredibile quota di 117 milioni di unità vendute, numero decisamente impressionante che la console di generazione precedente, PlayStation 3, poteva soltanto sognare.

Il merito ovviamente fu delle caratteristiche tecniche che segnarono un profondo balzo in avanti rispetto a prima, dal momento che introducevano prestazioni e tecnologie decisamente all’avanguardia, il tutto accompagnato ovviamente da un controller che per l’epoca era rivoluzionario insieme ad un comparto di titoli in esclusiva davvero di primissimo livello.

Insomma, l’addio sembra decisamente doloroso, però sicuramente Sony si occuperà di fornire supporto software alla sua console di quarta generazione ancora per molto tempo, come se non bastasse è altamente probabile che alcuni titoli verranno comunque prodotti ancora nella versione per PlayStation 4, sicuramente, però, se siete degli appassionati l’ora di fare un upgrade potrebbe essere scoccata.