RECENSIONE POCO F7 Pro: quanto è bella la fascia media del mercato?

POCO F7 Pro copertina

Un altro midrange sui 500€: che bello. Lo ammetto, sono un grande fan di questa fascia di mercato. POCO F7 Pro è l’ultimo modello della serie F di POCO; si presenta come un “flagship killer”, combinando specifiche di alto livello con un costo accessibile.​ Sfida apertamente OPPO Reno 13 FS e Pixel 9a di Google, ma non solo.

Design e materiali

Il POCO F7 Pro sfoggia un design moderno con una scocca in alluminio e vetro, offrendo una sensazione premium al tatto. Le dimensioni equilibrate lo rendono maneggevole nonostante l’ampio display. Inoltre, è certificato IP68, garantendo resistenza a polvere e immersioni in acqua fino a due metri per 30 minuti.​ Dimensioni di 160.3 x 75 x 8.1 mm e pesa 206 grammi.

Display

Il dispositivo è dotato di un pannello OLED piatto da 6,7 pollici con risoluzione 2K, offrendo immagini nitide e colori vividi. Il display supporta una luminosità elevata e un refresh rate di 120Hz, assicurando una visualizzazione fluida e dettagliata, ideale per gaming e contenuti multimediali.​

Prestazioni

Sotto la scocca, il POCO F7 Pro è alimentato dal processore Snapdragon 8 Gen 3, affiancato da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna UFS 4.1 non espandibile. Questa configurazione garantisce prestazioni elevate sia nell’uso quotidiano che durante sessioni di gaming o multitasking intenso.​

Fotocamera

Il comparto fotografico del POCO F7 Pro include una fotocamera principale da 50 MP e un obiettivo ultra-grandangolare da 8 MP. Sebbene non raggiunga la versatilità di alcuni concorrenti, offre comunque scatti di qualità in diverse condizioni di luce. La fotocamera frontale da 20 MP assicura selfie dettagliati e videochiamate chiare.​

Batteria

Il dispositivo è equipaggiato con una batteria da 6.000 mAh che supporta la ricarica rapida da 90W. Questa combinazione assicura un’autonomia prolungata, coprendo facilmente una giornata intensa di utilizzo, e tempi di ricarica ridotti.​

Software e features AI

Il POCO F7 Pro integra l’ultima versione di HyperOS basata su Android 15, offrendo un’interfaccia utente fluida e personalizzabile. Tra le funzionalità avanzate spicca la tecnologia WildBoost Optimization 4.0, che migliora le prestazioni durante il gaming, garantendo un’esperienza senza interruzioni.​

Conclusioni

Il POCO F7 Pro è disponibile sul mercato europeo a un prezzo di partenza di 599,99€ per la versione 12GB/256GB. Sono previste promozioni per acquisti anticipati, con sconti che possono ridurre il prezzo fino a 499,99€. La variante con 512GB di memoria interna è disponibile a un costo leggermente superiore.​ A mio avviso sfida apertamente il nuovo Reno 13 FS di OPPO e il Pixel 9a di Google, ma non solo. A questa cifra ci sono tantissimi competitor.