HoMobile lancia una nuova offerta per i dispositivi smart della tua casa

HoMobile ha lanciato una nuova offerta Una soluzione pensata per chi vuole connettere dispositivi intelligenti come antifurti, caldaie, termostati e altri dispositivi IoT. Si tratta della promo Internet ho. Things. Essa prevede 500 Mega di traffico dati, 50 minuti e 500 SMS al mese, il tutto a soli 2,99€ al mese. La SIM è disponibile in tutti i formati (standard, micro e nano) e consente di attivare la connessione in modo rapido. Anche attraverso l’innovativa eSIM, con una procedura che dura pochi minuti. Il costo di attivazione è di 9€, mentre la prima ricarica di 3€ copre il rinnovo del mese successivo.

Un’App semplice e una rete potente: i punti di forza dell’offerta si HoMobile

Questa proposta risulta essere particolarmente vantaggiosa per chi utilizza dispositivi smart in casa. Come ad esempio GPS tracker, caldaie, condizionatori e elettrodomestici intelligenti. Infatti grazie ad un’applicazione semplice e intuitiva, gli utenti potranno gestire e monitorare la propria connessione e tutti i loro consumi. Ma non è tutto. In quanto HoMobile offre anche l’opportunità di testare il servizio con una garanzia di rimborso entro 30 giorni, così da poter decidere senza rischi.

Come già detto l’app di ho. è sicuramente un punto di forza che gli utenti apprezzano particolarmente. Questo perché essa risulta essere intuitiva ed estremamente pratica. In più permette di gestire l’intero servizio in modo veloce e senza complicazioni. HoMobile si distingue però anche per una rete di alta qualità, che ora include anche la connettività 5G, garantendo una navigazione sempre fluida e veloce. È prevista poi una ricarica mensile automatica, ma non vincolante, lasciando libertà totale al cliente. Non ci sono costi nascosti né penali di disattivazione e vi è la possibilità di sospendere il servizio in qualsiasi momento senza preoccupazioni. Con oltre 3.000 punti vendita in tutta Italia, potrete acquistare la SIM facilmente, sia online che nei negozi fisici disponibili.