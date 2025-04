LinkedIn ha dimostrato la sua capacità di mutare per assecondare le esigenze dei propri utenti. A tal proposito, la piattaforma si è trasformata da semplice app di networking professionale ad un vero ecosistema digitale. Tra le novità più curiose e coinvolgenti, spicca l’introduzione dei giochi di logica. L’idea di integrare un gioco su una piattaforma professionale potrebbe sembrare fuori contesto. Ma i dati raccontano un’altra storia. Un’indagine recente ha rivelato che l’84% degli utenti LinkedIn ha provato almeno un gioco sulla piattaforma. Inoltre, l’80% di quest’ultimi continua a giocarci con regolarità. Suddetti giochi non solo rappresentano un diversivo durante le ore di lavoro, ma offrono anche un valido allenamento mentale.

LinkedIn: in arrivo un nuovo gioco

L’ultimo arrivato in tale categoria è Zip. Si tratta di un puzzle game pensato per allenare la mente con sfide rapide e stimolanti. Il funzionamento di Zip è intuitivo. I giocatori devono completare una sequenza numerica, partendo dal valore più piccolo. Ciò senza sovrapporsi alle caselle già occupate. Un aspetto distintivo di Zip è la sua struttura basata su una sfida giornaliera unica. Tale scelta lo rende paragonabile al cruciverba di un quotidiano. Un esercizio di logica veloce, ma efficace.

Il fenomeno dei giochi su LinkedIn sta avendo un impatto importante a livello globale. A tal proposito, in Italia sta riscuotendo un successo particolarmente rilevante. Sempre più professionisti italiani vedono in tali giochi un’opportunità non solo per rilassarsi, ma anche per sviluppare abilità cognitive utili nel lavoro quotidiano. Alcuni li utilizzano persino come strumento “social”, scambiandosi punteggi e strategie con colleghi e contatti.

Per chi desidera provare Zip, il gioco è già disponibile sulle app LinkedIn per Android e iOS. Basta accedere al menù laterale e selezionare la sezione “Giochi“. Dato il successo di tale strategia, non è difficile ipotizzare che LinkedIn possa introdurre anche nuovi giochi in futuro.