Prime Video: le novità attese ad aprile

Le novità di aprile su Prime Video promettono un mese ricco di intrattenimento. Ciò con film e serie originali che spaziano tra azione, horror, satira e drammi appassionanti. Si tratta di novità interessanti per gli utenti alla ricerca di nuovi titoli da aggiungere alla lista di visione. Tra le uscite più attese c’è il nuovo film originale “G20“. Disponibile sulla piattaforma dal 10 aprile. Si tratta di un thriller adrenalinico con Viola Davis nei panni del presidente degli Stati Uniti, Danielle Sutton. Un film che promette azione, suspense e una protagonista forte e carismatica.

Prime Video: le prossime uscite in arrivo

Un altro film original arriva il 24 aprile e promette di tenere il pubblico con il fiato sospeso. Si tratta di “ASH: CENERE MORTALE“. Un thriller sci-fi inquietante che segue una donna risvegliatasi su un pianeta sconosciuto. Determinata a capire cosa sia successo, si troverà coinvolta in un incubo senza via d’uscita, tra misteri inquietanti e pericoli letali.

Tra le novità di Prime Video ci sono anche molte serie tv. A tal proposito sta per arrivare “HAPPY FAMILY USA“. Disponibile dal 17 aprile la serie animata satirica di Ramy Youssef racconta le vicende della famiglia Hussein. Musulmani ottimisti e fieramente patriottici nell’America post-11 settembre. Con uno humor pungente e fuori dagli schemi, la serie affronta le difficoltà del periodo con un’ironia dissacrante. Dal 24 aprile, invece, è disponibile su Prime Video “ETOILE“. La serie offre uno sguardo inedito dietro le quinte di due delle più importanti compagnie di balletto al mondo, tra Parigi e New York. Con otto episodi la serie promette eleganza, emozione e talento puro.

Infine, dal 3 aprile, arriva “THE BONDSMAN“. Qui Kevin Bacon torna in una veste inedita interpretando Hub Halloran. Un cacciatore di taglie che, dopo essere stato assassinato, viene riportato in vita dal Diavolo stesso. Il suo compito? Catturare e riportare all’Inferno i demoni evasi. Queste sono solo alcune delle novità in arrivo su Prime Video nel mese di aprile. Tra azione, commedia e suspense, ce n’è per tutti i gusti.