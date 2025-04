Whatsapp: se risponde a questa videochiamata il vostro conto rischia

Se anche voi siete soliti utilizzare WhatsApp spesso durante le vostre giornate allora all’interno dei classici messaggi che state ricevendo anche in questo momento potreste aver ricevuto l’ennesimo tentativo di truffa che sta diffondendosi qui in Italia, si tratta del classico tentativo di truffa online che però questa volta sfrutta un modus operandi decisamente diverso per poter togliere ogni via di scampo alla vittima che ci casca aumentando di conseguenza il profitto per i truffatori, questi ultimi puntano come ovvio che sia a ottenere informazioni sensibili sulle loro vittime da poter utilizzare a proprio vantaggio, la refurtiva preferita sono i codici di accesso bancari per poter prelevare dal conto corrente del malcapitato tutti i suoi risparmi e lasciarlo senza un centesimo.

Qui in Italia, purtroppo si sta diffondendo un nuovo tipo di truffo online che sta risultando davvero molto problematico e sta colpendo tantissime persone anche con un discreto successo, i truffatori sfruttano WhatsApp e le sue funzioni in modo decisamente immorale per ingannare le vittime, scopriamo come funziona per poterci proteggere nel migliore dei modi.

Una videochiamata ed il gioco è fatto

I truffatori contattano la vittima fingendosi la sua banca, avvisano di dover consegnare un messaggio urgente tramite video chiamata a in modo da convincere la vittima ad accettare facendole abbassare la guardia, una volta avviata la video chiamata a però cercheranno di convincere l’utente ad attivare la condivisione dello schermo per poi effettuare l’accesso presso la sua pagina Internet banking, così facendo come ovvio che sia i truffatori vedranno e registreranno tutte le credenziali di accesso in modo da poter effettuare il login in totale autonomia per poi prelevare tutto il denaro presenta nel conto, in tal modo ovviamente le conseguenze saranno irreparabili e i truffatori potranno appropriarsi del denaro senza nessun tipo di problema.

Nel caso anche voi doveste incappare in una truffa di questo genere, prestate attenzione a questi dettagli e bloccate immediatamente tutto non rispondendo ai messaggi e ovviamente bloccando l’utente che cerca di contattarvi, in tal modo non correrete pericoli.