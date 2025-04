WhatsApp blocca il supporto per vecchi dispositivi Android

Meta ha annunciato un nuovo aggiornamento per Whatsapp. Un upgrade che purtroppo esclude una serie di smartphone Android ormai obsoleti dal supporto della piattaforma. Dopo un primo taglio avvenuto a gennaio, l’app di messaggistica infatti smetterà di funzionare su dispositivi che ancora utilizzano Android5 Lollipop. La decisione entrerà in vigore il 1° aprile. Essa colpirà modelli rilasciati oltre un decennio fa, ma che alcuni utenti però potrebbero ancora utilizzare.

Fine del supporto Whatsapp per i modelli storici

L’impossibilità di accedere a WhatsApp su questi telefoni non sarà immediata, ma piuttosto lenta. Inizialmente, i dispositivi non potranno più creare backup dei dati per trasferirli su nuovi modelli. Successivamente, l’app smetterà di funzionare del tutto. Per evitare la perdita di messaggi e file multimediali, gli utenti devono eseguire un backup prima della scadenza. Chi utilizza un device non più compatibile dovrà necessariamente passare a uno smartphone più recente o adottare soluzioni alternative.

La lista dei telefoni coinvolti include modelli iconici del passato. Come ad esempio Samsung Galaxy S3, GalaxyS4 mini e Note 2. Anche alcuni Motorola di prima generazione, come Moto G e MotoE del 2014, non riceveranno più supporto. Lo stesso destino attende LG Optimus G e Nexus 4, che ormai appartengono a un’epoca tecnologica superata.

Per chi invece ha installato una custom ROM che aggiorna il sistema operativo a una versione più recente, l’accesso a WhatsApp potrebbe ancora essere possibile. Questi software personalizzati permettono di mantenere attivi dispositivi che ufficialmente non supportano più gli aggiornamenti ufficiali. Mentre per chi utilizza ancora Android 5 Lollipop senza modifiche, il 1° aprile, come detto, segnerà la fine definitiva dell’accesso a WhatsApp.

Purtroppo molte delle innovazioni tecnologiche attuali sono difficilmente compatibili con varianti così vecchie. L’ obsolescenza integrata è sempre stato un tema molto criticato nel settore, ma è anche vero che la tecnologia è in continua evoluzione e spesso è necessario cercare di restare al passo con i tempi.