iOS 19: il nuovo sistema operativo di Apple presenterà un’interfaccia traslucida in stile vetro

Non manca molto alla prossima WWDC 2025, in programma il 9 giugno, e l’attesa per scoprire cosa porterà con sé iOS 19 è già altissima. In questi giorni, ci siamo imbattuti in un’indiscrezione interessante firmata da Mark Gurman, che nella sua ultima newsletter Power On ha condiviso alcune anticipazioni su quello che potrebbe essere il nuovo look del sistema operativo mobile di Apple.

A quanto pare, il cambiamento in arrivo sarà importante, forse il più evidente dai tempi di iOS 7. E la direzione sembra chiara: più trasparenze, più riflessi, più “vetro” ovunque.

Il nome in codice “Solarium” svela più di quanto sembri

Una delle informazioni che ci ha colpiti di più è il nome in codice del progetto: Solarium. A prima vista può sembrare solo un’etichetta interna, ma richiama concetti come luce, vetro e trasparenze.

Secondo Gurman, questo sarebbe un indizio concreto del fatto che Apple sta lavorando a un’interfaccia ispirata direttamente a visionOS, il sistema operativo utilizzato nel visore Vision Pro. Il riferimento è soprattutto alla UI traslucida, capace di creare effetti visivi eleganti e moderni, molto diversi rispetto all’approccio attuale di iOS.

Mockup, rumor e ipotesi: qualcosa si muove davvero

Non è la prima volta che sentiamo parlare di questa direzione. Qualche tempo fa, Jon Prosser aveva mostrato una versione rivisitata dell’app Fotocamera con pulsanti minimali e traslucidi. In seguito, ha condiviso anche delle clip in cui si vedevano presunti mockup della nuova app iMessage e altri elementi dell’interfaccia.

Noi stessi abbiamo dato un’occhiata a quei video: l’effetto vetro è presente ovunque, anche se in certi punti la coerenza del design non ci è sembrata perfetta. È probabile che si tratti di versioni approssimative, realizzate sulla base di informazioni raccolte da fonti interne o da contatti nel settore.

Tutto converge verso una UI ispirata a visionOS

Anche se non possiamo ancora sapere con certezza come sarà iOS 19, tutto lascia pensare che la nuova interfaccia punterà su trasparenze, superfici sfumate e dettagli visivi molto più leggeri, con un approccio simile a quello che Apple ha già adottato con visionOS.

Non si tratterà solo di una scelta estetica. Unificare l’esperienza visiva tra i vari sistemi operativi della casa di Cupertino semplificherà la navigazione e renderà l’uso dei dispositivi ancora più intuitivo, soprattutto per chi passa da iPhone a Mac, o dal visore a iPad.

Siamo molto curiosi di vedere fino a che punto Apple si spingerà con questa revisione. Se davvero sarà una delle più profonde trasformazioni grafiche di sempre, non ci resta che aspettare giugno per capire se i rumor avranno colto nel segno.