Amazon SCONTA lo smartphone Oppo a soli 129 euro: è IMPAZZITA

Volete acquistare uno smartphone Oppo a basso prezzo? allora dovete collegarvi subito ad Amazon, infatti in questi giorni è prevista una promozione mai vista prima d’ora, che prevede la riduzione della spesa di 50 euro sul listino originario di Oppo A40. Lo smartphone non presenta negatività particolari per la propria fascia di prezzo, difatti integra un display da 6,67 pollici di diagonale, con risoluzione di 720 x 1604 pixel, essendo a tutti gli effetti un IPS LCD con refresh rate a 90Hz, ed una densità di 264 ppi con 16 milioni di colori.

Il processore è il Qualcomm Snapdragon 6s Gen1, octa-core con frequenza di clock a 2,2GHz che viene affiancato dalla GPU Adreno 610, con una configurazione che prevede 6GB di RAM e 128GB di memoria interna (incrementabile con l’ausilio di una microSD fino a 1TB). Il comparto fotografico è composto, nella parte posteriore, da due sensori: un principale da 50 megapixel, ed un effetto bokeh/macro da 2 megapixel. Anteriormente è previsto un sensore da 5 megapixel, più che sufficiente per riuscire a realizzare scatti complessivamente buoni.

Correte il prima possibile su questo canale Telegram, troverete i codici sconto Amazon gratis in esclusiva ed anche i prezzi più bassi in esclusiva, con una selezione di offerte da non perdere di vista.

Amazon: il prezzo di vendita dello smartphone Oppo è super scontato

Uno sconto mai visto prima d’ora vi attende sull’acquisto di Oppo A40, lo smartphone di fascia bassa che viene a costare solamente 129,99 euro, abbassando di molto la spesa iniziale di 179,99 euro, già comunque decisamente bassa, rispetto agli standard del periodo. Disponibile in due colorazioni differenti, lo smartphone può essere acquistato qui.

La batteria è un componente da 5100mAh, più che sufficiente per avvicinarsi ad un utilizzo prolungato, senza difficoltà o problemi di alcun tipo, anche utilizzando la ricarica rapida che facilita di molto la vita di ogni consumatore durante il suo utilizzo.