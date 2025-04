Lycamobile “Port in Globe 5G”: 100 GB e minuti illimitati a €9,99!

Lycamobile ha appena lanciato una nuova offerta che potrebbe fare al caso tuo se stai cercando un piano conveniente con tanto traffico dati e minuti internazionali. Parliamo del piano “Port in Globe 5G“, che ti dà 100 GB di dati da usare per navigare in rete con la velocità del 5G – ovviamente, se il tuo smartphone è compatibile e ti trovi in una zona coperta dalla rete 5G. Il tutto per soli €9.99 al mese, una cifra davvero interessante se pensiamo a quanto offre.

Lycamobile lancia il piano ideale per i viaggiatori

Non è solo il traffico dati che rende questo piano allettante, ma anche i minuti illimitati per le chiamate nazionali e 200 SMS inclusi. Inoltre, se hai amici o familiari all’estero, potresti apprezzare i 1000 minuti verso la Cina, 100 minuti verso il Pakistan, e addirittura 500 minuti per chiamare numeri in paesi del Gruppo 1. Se i tuoi contatti vivono in posti come Francia, Germania, Stati Uniti o Regno Unito, sarai coperto. Inoltre, il piano prevede anche 40 minuti verso paesi del Gruppo 2, oltre a 13 GB di roaming dati in Europa, così da non preoccuparti quando sei in viaggio.

L’attivazione del piano è davvero semplice: basta portare il numero da un altro operatore e, una volta approvata la portabilità, l’offerta si attiva subito. Se per caso la portabilità viene rifiutata, niente panico: il piano sarà comunque riservato per 30 giorni sul tuo nuovo numero Lycamobile temporaneo, quindi hai tempo per riprovare.

Una cosa importante da sapere è che l’offerta si rinnova automaticamente ogni 30 giorni, ma per non rischiare di perdere i vantaggi del piano, devi assicurarti di avere credito sufficiente. Se dovessi rimanere senza credito, avrai comunque 90 giorni per rinnovare il piano.

Per attivare il tutto, non devi fare altro che cliccare sul tasto “Acquista” direttamente sul sito di Lycamobile. Facile, no? Un’opzione davvero interessante se stai cercando un piano completo, con tanto traffico dati, minuti e chiamate internazionali, a un prezzo davvero competitivo.