Cargo: in arrivo consegne globali super veloci?

Una nuova era del trasporto aereo potrebbe essere alle porte grazie a un’incredibile innovazione. Quest’ultima è stata lanciata dalla Hyperian Aerospace, una compagnia statunitense. Il progetto riguarda un aereo ipersonico destinato al trasporto di merci. Tale velivolo, denominato HYPERLiner Cargo, è progettato per viaggiare a Mach 10. Ovvero a circa 12.348 chilometri orari. L’HYPERLiner Cargo, secondo le stime della Hyperian Aerospace, sarà in grado di trasportare ben 10 tonnellate di carico in un tempo incredibilmente breve.

Nuovo HYPERLiner Cargo: ecco i dettagli

La promessa è quella di collegare le principali città del mondo. Il tutto in tempi ridottissimi. Nel dettaglio, solo 27 minuti per un volo da New York a Londra. Circa 54 minuti per arrivare a Dubai. E appena 90 minuti per coprire la distanza tra New York e Sydney. Tali tempi potrebbero ridurre radicalmente i tempi di consegna delle merci, trasformando la catena di approvvigionamento globale. Risolvendo anche le problematiche legate alla lentezza e alla congestione dei tradizionali aerei cargo.

L’aspetto più rivoluzionario del progetto non è solo la velocità. Ma la scelta di utilizzare l’idrogeno come combustibile. L’impiego di tale risorsa, oltre ad essere innovativo, potrebbe avere un impatto positivo sull’ambiente. Riducendo le emissioni di anidride carbonica. L’adozione di una tecnologia a zero emissioni potrebbe rendere il trasporto aereo cargo non solo più veloce, ma anche più ecologico ed economico.

Non solo velivoli cargo. L’azienda ha presentato anche altri progetti destinati a raggiungere velocità ipersoniche. Tra cui aerei di linea commerciali, jet militari e spazioplani. La Hyperian Aerospace sta puntando a trasformare il panorama globale dei trasporti. Ciò proponendo soluzioni ipersoniche per una logistica aerea più rapida, sostenibile ed efficiente. Se tali progetti saranno realizzati con successo, l’intero settore della spedizione delle merci potrebbe vivere una rivoluzione. Paragonabile solo a quella che ha visto l’avvento dei voli commerciali ad alta velocità. Non resta che attendere e scoprire i passi avanti proposti dall’azienda.