Amazfit GTR 3 Pro in offerta speciale su Amazon: acquistatelo subito

Lo smartwatch Amazfit GTR 3 Pro è un dispositivo in grado di monitorare costantemente la salute dell’utente. Un wearable che si contraddistingue grazie a una serie di caratteristiche tecniche del tutto interessanti come la presenza del nuovo algoritmo Zepp. Quest’ultimo consente di tenere sempre sotto controllo i livelli di saturazione di ossigeno nel sangue. Nel caso in cui venisse rilevato un livello di SpO2 troppo basso, l’Amazfit invia subito una notifica all’utente.

Il supporto per oltre 150 attività sportive, rendono questo Amazfit GTR 3 Pro ideale per tutti coloro che adorano fare sport in sicurezza. Non a caso, infatti, questo wearable è in grado di registrare tutti i dati durante sessioni di sport come corsa all’aperto, tapis roulant, camminata, ciclismo all’aperto, e molto altro.

Amazfit GTR 3 Pro: solo su Amazon risparmio del 25%

Grazie alla presenza di un display AMOLED Ultra HD la gestione delle notifiche che delle attività diventa molto più semplice. Si tratta infatti di uno schermo con rapporto schermo-corpo del 70,6% da 1,45″ con risoluzione 331 PPI.

Oltre ai livelli di ossigeno, naturalmente è in grado di monitorare la qualità del sonno e della respirazione, tenendo in considerazione anche parametri come frequenza cardiaca e livello di stress.

Al fine di rendere l’esperienza d’uso del tutto ottimale, non manca il supporto ad applicazioni come Apple Health e TrainingPeaks. Tuttavia, l’utente ha l’opportunità di utilizzare lo smartwatch per la riproduzione di musica o per gestire le telefonate.

Tra i punti di forza dell’Amazfit GTR Pro 3 anche il grado di impermeabilità di 5 ATM che consente di effettuare sessioni di nuoto senza preoccupazioni. Anche l’autonomia è eccellente visto che questo smartwatch assicura una durata di 12 giorni con una singola ricarica.

Basta dubbi sullo smartwatch da acquistare. Questo modello rappresenta una delle migliori soluzioni attualmente presenti sul mercato e grazie ad Amazon è anche possibile acquistarlo a un prezzo scontato. Ancora per pochissimo tempo costa solamente 119,90 euro anziché 159,90.