Nothing: in arrivo nuove opzioni AI per Essential Space

Nothing prosegue il suo percorso di innovazione con l’intelligenza artificiale. A tal proposito, con il nuovo aggiornamento per Phone (3a) e Phone (3a) Pro, l’azienda introduce miglioramenti importanti. Quest’ultimi riguardano Essential Space, la piattaforma intelligente che funge da assistente personale avanzato. L’elemento più rivoluzionario è l’integrazione potenziata tra fotocamera e AI. Ciò trasforma lo smartphone in un vero e proprio strumento di acquisizione intelligente. Grazie alla nuova funzionalità dell’Essential Key, il tasto laterale del dispositivo diventa un accesso diretto alle capacità analitiche dell’AI. Con un tocco rapido è possibile scattare una foto e archiviarla immediatamente in Essential Space. Mentre una pressione prolungata attiva il riconoscimento vocale. Generando note e promemoria contestualizzati.

Nothing: le novità in arrivo per la funzione Essential Space

Tale aggiornamento apre nuove possibilità di utilizzo. Con una semplice foto sarà possibile ottenere informazioni utili ed interventi diretti. Migliorando così l’approccio degli utenti alla raccolta di informazioni. In tal modo, Essential Space si propone come un’estensione della memoria dell’utente. In grado di raccogliere e organizzare informazioni senza alcuno sforzo. Inoltre, il sistema potrà estrarre dati chiave da un’immagine e convertirli in azioni utili.

Oltre a tali innovazioni, l’aggiornamento introduce numerosi miglioramenti a Nothing OS 3.1. Lo zoom risulta più fluido e preciso. Mentre la fotocamera offre una correzione delle tonalità nei selfie e un bilanciamento del bianco ottimizzato in ambienti chiusi. I ritratti risultano più definiti anche in condizioni di luce difficili. Anche l’Always-On Display beneficia di ottimizzazioni grafiche, garantendo un’esperienza visiva più fluida e coerente.

L’aggiornamento è disponibile nelle Impostazioni del dispositivo. Gli utenti dovranno cliccare su “Sistema” e “Aggiornamenti di sistema“. L’aggiornamento sarà rilasciato progressivamente agli utenti nei prossimi giorni. Con tale nuova evoluzione di Essential Space, Nothing continua a tracciare la strada per migliorare il suo ecosistema mobile. Trasformando così lo smartphone in un compagno intelligente e proattivo.