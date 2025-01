L’operazione Salt Typhoon ha riportato al centro dell’attenzione la fragilità delle infrastrutture digitali globali. AT&T e Verizon, due dei maggiori colossi delle telecomunicazioni statunitensi, hanno confermato di essere finite nel mirino di hacker legati alla Cina. Nonostante l’allarme sollevato dalla notizia, entrambe le aziende si sono affrettate a rassicurare i clienti, sottolineando che al momento le loro reti non mostrano attività sospette e che la situazione sembra sotto controllo.

La lezione di AT&T e Verizon

AT&T ha spiegato che l’attacco ha riguardato solo un numero ristretto di individui considerati di particolare interesse per l’intelligence straniera. La compagnia ha anche precisato di aver agito tempestivamente, collaborando con le autorità competenti per contenere la minaccia. Anche Verizon ha adottato una linea simile, affermando di aver individuato e neutralizzato con successo le attività legate all’incidente dopo un lungo lavoro di monitoraggio e risoluzione.

La preoccupazione principale riguarda l’ampiezza dell’accesso che gli hacker avrebbero ottenuto. Secondo le informazioni diffuse, sarebbero stati in grado di geolocalizzare milioni di persone, intercettare comunicazioni private e registrare chiamate a loro piacimento. È un quadro che mette in luce quanto i sistemi di telecomunicazione, pur essendo pilastri fondamentali della società moderna, restino vulnerabili di fronte ad attacchi cibernetici sempre più sofisticati.

La Cina, dal canto suo, ha negato ogni coinvolgimento, respingendo le accuse e definendole un tentativo di disinformazione. Pechino ha ribadito la propria posizione ufficiale, affermando di essere fermamente contraria a ogni tipo di attacco informatico e di impegnarsi attivamente per combattere queste attività.

Battaglie che si combattono sul web

Ma al di là delle smentite e delle rassicurazioni, il caso Salt Typhoon apre una riflessione più ampia. Gli attacchi informatici non sono più eventi isolati, ma veri e propri strumenti di geopolitica. La capacità di penetrare nelle reti di telecomunicazione di un altro Paese può avere conseguenze enormi, non solo sul piano della sicurezza nazionale, ma anche su quello economico e sociale.

Mentre Stati Uniti e Cina si scambiano accuse e dichiarazioni ufficiali, resta il problema concreto: come proteggere infrastrutture così cruciali da minacce sempre più avanzate? La risposta non può arrivare solo dalle singole aziende, ma richiede una strategia condivisa tra governi, istituzioni e settore privato. L’attacco a AT&T e Verizon non è solo un campanello d’allarme, ma una conferma che la cybersicurezza è ormai una delle principali sfide del nostro tempo.