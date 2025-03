Smartwatch OnePlus e il monitoraggio del ciclo mestruale

Gli smartwatch OnePlus potrebbero presto aggiungere una nuova funzionalità. Ovvero il monitoraggio del ciclo mestruale, un’opzione utile per tutte le donne. La versione più recente dell’app OHealth, la 4.31.1, ha infatti introdotto tale novità. Anche se l’applicazione permette già agli utenti di monitorare i dati, non è stato ancora confermato se questa funzione verrà estesa agli smartwatch. L’ aggiornamento però offre qualche speranza che il OnePlus Watch 3 possa effettivamente beneficiare di questa aggiunta.

Un passo in avanti per OnePlus rispetto alla concorrenza

A dimostrarlo è stata un’indagine nel codice dell’app che ha rivelato alcune stringhe che suggeriscono che i dispositivi indossabili OnePlus potrebbero presto includere il monitoraggio mestruale. In più il codice fa riferimento alla temperatura del polso, un parametro importante per monitorare la fertilità femminile. Ciò potrebbe significare che i futuri modelli OnePlus, tra cui il Watch 3, potrebbero utilizzare questa tecnologia per offrire previsioni più precise sulla fertilità. Una funzione già implementata da altri marchi come Apple, Samsung e Google.

Al momento, OnePlus è in ritardo rispetto ad altri produttori di smartwatch che già offrono il monitoraggio mestruale. L’Apple Watch Series 8 e i modelli successivi, ad esempio, utilizzano sensori di temperatura del polso per prevedere l’ovulazione e monitorare i cicli mestruali. Anche i dispositivi offrono funzioni simili. In più, il GooglePixel Watch3, tramite l’app Fitbit, consente agli utenti di registrare i cicli mestruali utilizzando un sensore di temperatura della pelle.

Insomma, come detto, malgrado OnePlus non abbia confermato ufficialmente la funzionalità sul prossimo OnePlusWatch3, l’aggiornamento dell’app OHealth lascia ben sperare. Se questa funzione verrà introdotta, il marchio riuscirà finalmente a colmare il divario con i suoi concorrenti. Offrendo così ai suoi utilizzatori una piattaforma completa per il monitoraggio della salute. Una novità che potrebbe di certo aiutare il marchio a mantenersi competitivo nel settore degli indossabili.