Crolla il prezzo di questa telecamera Wi-Fi da esterno: su Amazon a -38%

Quale soluzione migliore per tenere al sicuro la propria casa se non con una telecamera da esterno? Se siete alla ricerca di una telecamera senza filo con un’ottima risoluzione, la Security SoloCam S220 del marchio Eufy rappresenta la scelta perfetta. Grazie alla presenza del pannello solare, questa telecamera con certificazione IP67 dispone di un’alimentazione continua, l’importante è scelte la giusta collocazione nel momento in cui viene installata.

Grazie alle offerte di primavera Amazon è possibile acquistarla risparmiando una cifra sostanziale grazie allo sconto del 38%. Un momento perfetto, dunque, per acquistarne più di una in modo tale da collocare le telecamere in più angoli dell’abitazione.

Telecamera wifi da esterno: occasione su Amazon

Con la Security SoloCam S220 del marchio Eufy è possibile avere delle telecamera Wi-Fi senza fino e con alimentazione solare che consente di risparmiare su costi e canoni mensili. Il punto di forza di questa telecamera è senza dubbio il suo design compatto che ne rende difficile l’identificazione da parte degli intrusi.

Oltre a ciò, è in grado di registrare tutti i dettagli in modo chiaro e nitido tenendo sempre sotto controllo l’esterno dell’abitazione. Non a caso, grazie a un campo visivo di 135° è in grado di ottenere una visione più ampia dell’immagine.

Non manca, tra le caratteristiche che contraddistinguono questa telecamera, il riconoscimento facciale AI migliorato. Oltre a ciò, ottimizzare le funzionalità del dispositivo non è impossibile ma può essere fatto semplicemente effettuando la connessione a HomeBase.

Al fine di migliorare anche l’esperienza d’uso, il costruttore ha progettato questa telecamera da esterno implementando due diverse modalità di connessione. Una che consente di stabilire una connessione Wi-Fi e una seconda connessione diretta alla HomeBase 3.

Ad assicurare un’adeguato funzionamento, anche la presenza di una batteria da 6.500 mAh e controllo vocale con Google Assistant e Alexa. Infine, lo spazio di archiviazione ad alta velocità integrato pari a 8 GB evita che l’utente debba introdurre nel dispositivo schede di memoria. Che dice? Un prodotto completo e con caratteristiche tecniche eccellenti che oggi può essere acquistato spendendo solamente 49,99 euro grazie a uno sconto del 38%.