Vele solari ultrasottili: un nuovo capitolo per l’esplorazione spaziale

Un team di ricercatori della TU Delft e della Brown University ha sviluppato un prototipo che potrebbe rivoluzionare l’esplorazione spaziale. Si tratta di una vela solare ultrasottile, capace di sfruttare la pressione della radiazione laser per spingersi verso velocità impensabili. È un sogno che prende forma, uno specchio riflettente che, pur essendo spesso meno di un capello, può estendersi su superfici immense. Non è solo una questione di miniaturizzazione, come ha affermato Richard Norte, uno dei principali scienziati del progetto: è una visione diversa della nanotecnologia, in cui precisione e vastità coesistono nelle vele da loro create.

Vele leggere come piume, ma forti come il vento stellare

Il prototipo sviluppato è solo l’inizio. Attualmente, con uno spessore di 200 nanometri e un’estensione di 60 millimetri, le vele sono dotati di minuscoli fori. Si guarda però al futuro: una versione ingrandita potrebbe coprire una superficie pari a quella di sette campi da calcio, senza aumentare significativamente lo spessore. I ricercatori hanno utilizzato una tecnica avanzata, basata su algoritmi neurali, per ottimizzare la struttura delle vele. Hanno persino ideato un’innovativa tecnica di incisione a gas che permette di rimuovere il materiale in eccesso, lasciando intatta solo la membrana ultrasottile. Un lavoro di estrema delicatezza, ma con grandi potenzialità.

Viaggi interstellari: il futuro è ora?

L’idea di spingere sonde nello spazio con questa tecnologia apre prospettive che fino a ieri sembravano fantascienza. Si parla di Marte raggiungibile nel tempo di una consegna postale internazionale. Una stella distante, che oggi richiederebbe 10.000 anni con la tecnologia dei razzi, potrebbe essere toccata in soli 20 anni con queste vele. Anche se la possibilità di viaggiare tra le stelle resta lontana, sono già in corso esperimenti per testare il movimento su piccole distanze, contrastando persino la gravità terrestre. Si può davvero immaginare un domani in cui l’uomo non sarà più confinato al suo sistema solare?