Xiaomi, ecco il SUV range extender

L’autovettura per eccellenza del colosso Xiaomi, la SU7.

Xiaomi non si sta dedicando solamente ai dispositivi elettronici, ma ormai si è avviata anche nel mondo delle autovetture. Il suo debutto è stato molto positivo. Infatti il suo primo modello, la Xiaomi SU7, è stato un ampio successo ma, comunque Xiaomi sta cercando di ampliare la sua capacità di produzione perchè non riesce a far fronte alle sue richieste. Per varie versioni di quest’auto elettrica, la berlina, sta rendendo i clienti impazienti per i lunghissimi tempi di attesa, tanto che, chi la ordina oggi dovrà attendere fino al 2026 per poterla andare a ritirare.

Xiaomi sta lavorando ad un nuovo modello di auto, vediamo cosa bolle in pentola.

Il colosso sta lavorando per il suo secondo modello, si tratta del SUV elettrico Xiaomi YU7 che avrà il suo debutto tra qualche mese. Oggi possiamo sapere alcune cose, grazie alle foto spia, immagini ufficiali e le varie informazioni dal sito del MIIT. Questo modello ha la possibilità di bissare il tanto successo riscorso dalla berlina Xiaomi. Comunque l’azienda sta pensando anche al futuro lavorando già sul terzo modello.

Questo terzo modello sarà un ibrido perchè non sarà 100% elettrico ma avrà in dotazione un powertrain range extender. In Cina, questi veicoli sono ben visti perchè risolvono il problema dell’autonomia. Infatti dispongono un motore termico con la funzione di ricaricare le batterie. Il terzo modello già si trova su strada per fare i vari test previsti, grazie alla sua intercettazione. Il debutto è atteso per il 2026. Comunque, ci sarà modo di scoprirne altri dettagli in futuro. Nell’attesa possiamo vedere il prototipo, il muletto, “Kunlun”, il suo nome in codice, che secondo fonti cinesi c’è la possibilità di chiamarsi YU9. Il Suv risulterà con un look meno sportivo, per un auto più orientata all’ambito familiare, visto che è possibile che potrà ospitare 6 passeggeri. L’arrivo del terzo modello è trapelato da Bosch, in un documento dove era contenuta la roadmap prodotto da Xiaomi.