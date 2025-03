Il sistema R-Mode sostituisce i satelliti GPS nella navigazione?

Il Mar Baltico si è trasformato in un’area critica. Riguardo la sicurezza della navigazione. Ciò a causa delle crescenti interferenze sui sistemi satellitari GPS e Galileo. Tali problematiche sono evidenti nell’area attorno a Kaliningrad. Sono il risultato di operazioni di disturbo elettronico condotte attraverso jammer terrestri e navali. Le interferenze compromettono la localizzazione delle navi. Causando errori nelle coordinate e aumentando il rischio di incidenti marittimi. Per rispondere a tale sfida, il Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) ha sviluppato il sistema Ranging Mode (R-Mode). Ciò in collaborazione con partner europei. Si tratta di un’alternativa terrestre autonoma ai sistemi di navigazione satellitare.

R-Mode in arrivo dalla Germania: ecco i dettagli

Il nuovo sistema sfrutta le infrastrutture radio costiere esistenti. Inoltre, utilizza frequenze in onde medie (MW) e ultracorte (VHF) per garantire la determinazione della posizione. Ciò anche in caso di disturbi ai segnali GPS. Il progetto pilota di R-Mode è stato avviato tra il 2017 e il 2021. Ha portato all’installazione di otto trasmettitori. Posizionati lungo una tratta di 800 chilometri tra Helgoland e Stoccolma. I test condotti hanno confermato l’efficacia del sistema. Dimostrando che la navigazione marittima può essere garantita anche in assenza di dati satellitari.

Il metodo impiegato si basa sulla misurazione della distanza tra la nave e le stazioni radio a terra. Fornendo un sistema di backup economico e affidabile. Dal 2023, con il lancio del progetto europeo ORMOBASS (Operational R-Mode Baltic Sea System), la rete di trasmettitori R-Mode è stata ampliata verso Est. Includendo Finlandia ed Estonia, regioni particolarmente vulnerabili alle interferenze satellitari. La collaborazione internazionale coinvolge agenzie di navigazione di vari Paesi baltici, centri di ricerca e aziende specializzate in tecnologie marittime.

Un aspetto cruciale per l’efficacia dell’R-Mode a livello internazionale è la standardizzazione del sistema. Il DLR ha promosso la definizione di specifiche operative condivise. Contribuendo alla redazione della Guideline 1187 dell’IALA (International Organization for Marine Aids to Navigation). Quest’ultimo stabilisce le caratteristiche dei segnali R-Mode e il formato dei messaggi di navigazione. Pubblicata all’inizio del 2025, tale linea guida rappresenta il risultato di anni di ricerca e test condotti non solo in Europa. Ma anche in Canada e Corea.

A partire dal 2026, la rete R-Mode entrerà in funzione su scala operativa. Con trasmettitori attivi tra Germania, Finlandia ed Estonia. Tale sistema garantirà una navigazione più sicura e resiliente. Mitigando il rischio di disturbi ai sistemi satellitari e assicurando continuità nelle rotte commerciali del Baltico. Allo stesso tempo, il DLR sta sviluppando nuove tecnologie per il rilevamento e la soppressione delle interferenze. Oltre a sensori avanzati per migliorare l’affidabilità dei dati di navigazione.