Whatsapp: conti svuotati con troppa facilità da questa nuova truffa

Se in questi ultimi giorni avete usato in modo assiduo WhatsApp probabilmente anche voi potreste essere incappati nella nuova Truffa che sta tormentando tutti gli utenti italiani, nello specifico si tratta dell’ennesimo tentativo di truffa online che sfrutta WhatsApp per ingannare le vittime, i truffatori infatti, da diverso tempo hanno cambiato mezzo di contatto e adesso sfruttano il noto social di messaggistica istantanea, il motivo è molto semplice, l’applicazione risulta il mezzo più efficace per contattare diverse decine di persone tutte insieme, cosa che ovviamente aumenta in modo smisurato le probabilità di successo delle truffe in questione, questa volta però ciò che cambia risulta il modus operandi che è decisamente diverso rispetto al solito, l’unica cosa rimasta invariata completamente è l’obiettivo dei truffatori che puntano a ottenere informazioni sensibili sulle vittime tra le quali spicca sicuramente la possibilità di accedere al conto corrente del malcapitato con conseguenze decisamente devastanti, scopriamo insieme di cosa si tratta in modo da difenderci nel modo migliore.

Una nuova super truffa

Nello specifico, questa nuova Truffa esordisce tramite un messaggio dei truffatori che si spacciano per la banca dell’utente, in tal modo comunicano alla vittima la necessità di recapitare un messaggio di natura decisamente urgente che necessita per forza di una video chiamata, se l’utente acconsente poi lo inducono ad attivare la condivisione dello schermo prima e ad effettuare l’accesso sul proprio Internet banking dopo, ovviamente come potete intuire da soli, ciò consente ai truffatori di visionare tutto il necessario per poter effettuare l’accesso incompleta autonomia per poter prelevare tutti i risparmi contenuti nel conto in banca, le conseguenze ovviamente sono devastanti e purtroppo irreversibili di conseguenza se doveste anche voi incappare in questa tipologia di contatto, la cosa più saggia da fare risulta non rispondere e non dichiarare nessun dato sensibile in merito alla vostra persona.