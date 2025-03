Un cavo da 45 euro per migliorare le AirPods Max, troppo caro?

Apple ha lanciato un nuovo accessorio che, sulla carta, potrebbe sembrare poca cosa: un cavo USB-C – jack da 3,5 mm. In realtà, dietro questa scelta c’è una mossa ben precisa, legata all’aggiornamento delle AirPods Max. Grazie a questo cavetto, infatti, le cuffie di fascia alta di Apple potranno finalmente sfruttare l’audio lossless e una latenza bassissima, ma solo se collegate via cavo.

Apple lancia un cavo USB-C per AirPods Max

Per chi si affida ancora a dispositivi non proprio di ultima generazione, come i vecchi MacBook Intel senza USB-C, questo cavo potrebbe essere la chiave per godersi le nuove funzionalità delle cuffie senza dover cambiare computer. Ma non è finita qui: Apple suggerisce che potrebbe tornare utile anche in viaggio, per esempio sugli aerei, dove la porta Aux è ancora lo standard per l’intrattenimento di bordo.

Un dettaglio interessante è che non si tratta di un accessorio esclusivo per le AirPods Max. Chi ha un paio di Beats Studio Pro – altro prodotto della galassia Apple – potrà usarlo senza problemi, così come chiunque abbia delle cuffie con lo stesso tipo di connettività. Un altro punto a favore è la sua natura bidirezionale: si può usare sia per collegare le cuffie a un dispositivo USB-C sia per fare l’inverso, ovvero collegare un computer USB-C a delle cuffie con il classico jack.

Qualità audio e praticità in viaggio

Dal punto di vista dei materiali, Apple non ha lasciato nulla al caso. Il cavo è rivestito in nylon intrecciato, una scelta che dovrebbe garantire maggiore resistenza e ridurre il rischio di grovigli. La lunghezza è di 1,2 metri, una misura che offre un buon equilibrio tra praticità e libertà di movimento.

L’unico aspetto che potrebbe far storcere il naso è il prezzo. Apple chiede ben 45 euro per questo cavo, una cifra che fa riflettere, considerando che alternative simili si trovano a molto meno. Certo, c’è il marchio Apple e la qualità costruttiva potrebbe essere superiore, ma resta il fatto che, per molti, il costo appare esagerato. In ogni caso, il cavo è già disponibile per l’acquisto e, almeno, la spedizione è gratuita.