Apple Watch, ci sono dei problemi da risolvere

Dopo l’annuncio dei famosi e iconici dispositivi della grande mela morsicata, arrivano dei problemi che devono essere risolti per quanto riguarda Apple Watch, i quali non sono da poco.

Quest’ultimi sembrerebbero peggiorare la performance di questi orologi, ecco perché l’obiettivo è risolverli il prima possibile.

Apple Watch, problemi in arrivo?

Come introdotto precedentemente, Apple attualmente sembrerebbe attraversare un periodo difficile nello sviluppo delle prossime generazioni di Apple Watch. La funzione di monitoraggio della pressione sanguigna, la quale promessa da moltissimo tempo e identificata come una delle principali innovazioni per quanto riguarda il settore salute, continua a dare i risultati non sperati. Invece l’ipotetico modello low-cost di questo orologio, realizzato tramite una scocca in plastica, convince davvero poco.

Ritornando sul discorso del sensore della pressione, i test che si sono condotti fino ad adesso all’interno dell’azienda sembrerebbero riscontrare dei problemi a livello tecnico. Quest’ultimi infatti andrebbero a impedire l’implementazione in Apple Watch. Questo è chiaramente un segno che la tecnologia impiegata risulta essere ancora non sufficientemente matura per poter debuttare nel mercato.

Parliamo di un ritardo che non è affatto marginale, per Apple che negli svariati anni sta cercando sempre di più di trasformare il suo Apple Watch in uno strumento di prevenzione medica, la misurazione della pressione è una parte davvero importante. Normalmente la sua assenza rappresenterebbe un rallentamento verso la cosa all’innovazione.

Nel mentre Apple sta costantemente puntando i suoi riflettori verso la prossima generazione di Apple Watch Ultra, che dovrebbe riportare alcune novità più decisive. Come ad esempio la possibilità di inviare messaggi via satellite senza rete cellulare e il supporto alla tecnologia 5G RedCap.

Apple come sta dimostrando utilizza un approccio di tipo prudente e costante. Il salto più importante si aspetta entro il 2027. Questo indicherebbe l’arrivo dei nuovi modelli di AirPods e Apple Watch dotati di fotocamera e di un’integrazione con i sistemi di AI.