Oneplus 13 5G imperdibile su Amazon: scontato con le offerte di primavera

Un top di gamma in grado di offrire un’esperienza d’uso eccezionale sotto diversi aspetti. Parliamo del Oneplus 13 5G da 16GB che Amazon offre con uno sconto imperdibile consentendo agli utenti appassionati del marchio cinese di portare a casa il meglio della qualità risparmiando una somma di denaro considerevole.

Un design che non passa certamente inosservato grazie a linee delicate che rendono questo smartphone veramente elegante. Uno degli elementi di spicco di questo Oneplus è il display QHD da 6,82″ a 120 Hz che rende la visione di qualunque contenuto eccezionale.

Oneplus 13 5G da non perdere: offerta su Amazon

Il Oneplus 13 5G è uno smartphone che il costruttore cinese ha realizzato con l’intento di conquistare tutti gli utenti in cerca di un dispositivo potente, performante e in grado di scattare foto eccellenti. Non manca infatti una fotocamera principale da 50 MP con teleobiettivo Triprism da 50 MP e un’ultra-grandangolo da 50 MP. Non a caso, l’azienda per questo modello ha deciso di optare per una combinazione di un sistema a tripla fotocamera da 50 MP con modalità ritratto e modalità maestro.

Il cuore pulsante di questo smartphone è invece il processore Snapdragon 8 Elite che, affiancato a CPU e GPU ottimizzate, consente di offrire sessioni di gioco e intrattenimento eccezionali. Un’ottima autonomia viene garantita dalla presenza di una batteria da 6000 mAh con ricarica rapida da 100 W in grado di ricaricare da 0% a 100% in soli 36 minuti e ricarica wireless da 50 W che passa da 0% a 50% in un totale di soli 34 minuti.

Se siete in cerca di un top di gamma questo può essere davvero la scelta migliore da fare. Parliamo di uno dei più potenti smartphone attualmente presenti sul mercato e con un comparto fotografico eccellente. Tutto ciò per un prezzo che in questi giorni crolla del 13% grazie alle offerte di primavera di Amazon. Solo per poco tempo potete acquistarlo a 1.008,19 euro.