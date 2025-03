Xiaomi YU7: il nuovo SUV elettrico pronto a conquistare il mercato

Xiaomi ha deciso di puntare tutto sul mercato automobilistico. In quanto dopo il successo della sua ultima berlina elettrica SU7 e l’imminente arrivo del SUV YU7, l’azienda sembra avere tutte le carte in regola per attrarre ancora più consumatori. Il debutto ufficiale è previsto nei prossimi mesi, con la speranza di replicare, se non superare, i risultati della versione precedente. Xiaomi ha già rivelato le prime immagini del modello.

Mostrandolo in tutta la sua eleganza e confermando che, come per la SU7, il design sarà un elemento caratterizzante. Con dimensioni di 4.999mm di lunghezza, 1.996mm di larghezza e un passo di 3.000mm, il YU7 si presenta imponente ma armonioso, con dettagli stilistici che richiamano anche la berlina. I fari anteriori, ad esempio, condividono la stessa firma luminosa. Mentre la parte posteriore mostra influenze stilistiche simili.

Xiaomi: motori e autonomia, potenza e innovazione

Per quanto riguarda l’abitacolo, Xiaomi ha scelto un design minimalista, con una grande attenzione alla tecnologia. Al posto della tradizionale strumentazione digitale, il SUV sarà equipaggiato con un Panoramic Head-Up Display. Il quale proietta direttamente le informazioni sul parabrezza. Il sistema intrattenimento invece, sarà gestito dalla piattaforma HyperOS di Xiaomi, posizionata al centro del cruscotto. In modo da garantire un’esperienza utente intuitiva e all’avanguardia.

Xiaomi ha deciso di proporre diverse opzioni per il motore della YU7. La versione base sarà equipaggiata con un singolo motore elettrico da 235kW, alimentato da una batteria LFP da 96,3kWh. Sono previste anche varianti con doppio motore e trazione integrale, che offrono una potenza maggiore e una batteria da 101,7kWh. Il modello più efficiente avrà un’autonomia che può arrivare fino a 820km, secondo il ciclo CLTC. Rendendo il SUV perfetto per lunghi viaggi senza preoccupazioni. In più, Xiaomi ha integrato tecnologie avanzate come il sensore LiDAR. Il quale migliorerà l’assistenza alla guida, rendendo la YU7 una delle auto più sicure e intelligenti sul mercato.

La presentazione ufficiale della nuova vettura è attesa per l’estate. Il prezzo dovrebbe aggirarsi tra 300.000 e i 400.000 yuan (circa 38.300 – 51.000€). Per ora però sembra che il SUV sarà disponibile esclusivamente in Cina. Anche se l’azienda ha comunque piani ambiziosi di espansione internazionale entro il 2027.