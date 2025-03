Amazon sconta di 350 euro il Samsung Galaxy Tab S10 Ultra con le OFFERTE di PRIMAVERA

Gli sconti Amazon non si fermano mai, anche in questi ultimi giorni del mese di Marzo arriva una delle migliori promozioni dell’ultimo periodo, infatti gli utenti possono accedere all’acquisto di Samsung Galaxy Tab S10 Ultra con uno sconto mai visto prima: addirittura 350 euro di riduzione sul listino originario, senza modifiche, ma soprattutto con l’aggiunta del caricabatterie da 45W incluso in confezione.

La scheda tecnica di questo eccellente tablet parte con dimensioni che comunque sono altrettanto ingombranti, proprio perché parliamo di un dispositivo dal pannello di 14,5 pollici di diagonale, un Dynamic AMOLED 2X di altissima qualità con densità di 239 ppi e risoluzione 1848 x 2960 pixel, oltre a protezione Gorilla Glass 5 e refresh rate a 120Hz. Il prodotto ha un peso di 723 grammi, con dimensioni di 326,4 x 208,6 x 5,4 millimetri di spessore, ed è completamente resistente all’acqua, è chiaro essere leggermente complicato pensare di trasportarlo facilmente, ma resta comunque una sorta di computer portatile di piccole dimensioni, se vi si dovesse aggiungere anche la tastiera bluetooth.

Amazon: il prezzo del Samsung Galaxy Tab S10 Ultra è in caduta libera

Uno dei migliori tablet attualmente in commercio, il Samsung Galaxy Tab S10 Ultra vi attende con un risparmio assolutamente fuori dal normale su Amazon in questi giorni, infatti il suo listino di 1599 euro in automatico viene scontato a 1459 euro, per scendere ulteriormente con una nuova promozione applicata in automatico, in modo tale che, per la variante con 512GB di memoria interna, l’utente si ritrovi a poter spendere altri 250 euro in meno, fino ad arrivare a soli 1209 euro a questo link.

Occasione assolutamente imperdibile proprio per la possibilità di mettere le mani su uno dei migliori prodotti oggi in circolazione.