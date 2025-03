Amazon folle con questa telecamera Wi-Fi da esterno: costa solo 49,99€

Siete alla ricerca di una soluzione ottimale per poter tenere sempre sotto controllo la vostra abitazione anche quando siete lontani da casa? La telecamera Wi-Fi da esterno del marchio Ezviz rappresenta la migliore scelta grazie a un ottimo rapporto qualità/ prezzo. Rapporto che oggi aumenta ulteriormente con le offerte di primavera di Amazon che scontano il prezzo di listino del 27%, consentendo all’utente di risparmiare un cifra importante.

La telecamera da esterno del marchio Ezviz è in grado di acquisire tutte le informazioni presenti nelle vicinanze con una risoluzione 2K+. La qualità di registrazione video viene mantenuta anche di notte e, dunque, in caso di scarsa luminosità.

Telecamera Wi-Fi da esterno: prezzo shock su Amazon

Un prezzo davvero super vantaggioso quello messo a disposizione del colosso dell’e-commerce per tutti gli utenti che vogliono aumentare la sicurezza della propria abitazione. Non a caso, il punto di forza di questa telecamera è la presenza dell’algoritmo IA integrato sui circuiti. Tale algoritmo consente infatti di ottimizzare i processi di identificazione di persone.

Nel momento in cui la telecamera rivela la presenza di qualcuno, è in grado di effettuare una rotazione automatica per seguire il movimento e registrare tutte le attività. La visione, infatti, non è limitata, perché la Ezviz è in grado di visualizzare ogni angolo della casa grazie alla funzione di rotazione di 350°.

Un ulteriore punto di forza di questa telecamera è la funzione di difesa attiva che, nel momento in cui vengono rilevate presenze, attiva una sirena e luci intermittenti. Nel caso in cui si voglia comunicare con familiari è inoltre possibile farlo tramite l’utilizzo dello smartphone.

Al fine di ottimizzare l’esperienza d’uso non manca la compatibilità con sistemi innovativi come Alexa e Google Assistant. Dunque, un dispositivo eccellente per ottimizzare la sicurezza della casa che oggi può essere acquistato pagandolo solamente 49,99 euro grazie a uno sconto del 27%.