Fastweb migra su rete Vodafone: novità per gli utenti

Fastweb ha ufficializzato il passaggio della sua rete mobile su infrastruttura Vodafone. Un’operazione che prenderà il via il 25 aprile. Questa scelta promette maggiore qualità e stabilità, migliorando l’esperienza di navigazione e chiamata per i suoi clienti. Il trasferimento avverrà in maniera automatica. Quindi senza che gli utenti debbano compiere alcuna operazione. Fastweb ha rassicurato che il servizio rimarrà invariato e che non sarà necessario modificare le impostazioni degli smartphone. Alcuni dispositivi però potrebbero risentire del cambiamento. Specialmente quelli che non supportano la tecnologia VoLTE.

Fastweb e le opzioni per chi non vuole il passaggio

I telefoni 4G privi di VoLTE continueranno a navigare in 4G, ma le chiamate verranno instradate su rete 2G. Ciò significa che non sarà possibile navigare su Internet durante una telefonata. Chi utilizza dispositivi 2G o 3G potrà ancora effettuare chiamate e inviare SMS, ma con una navigazione più lenta. Ecco perché Fastweb suggerisce sempre di verificare la compatibilità del proprio smartphone con il VoLTE e, se necessario, attivarlo. I modelli più recenti dei principali produttori sono già predisposti per questa tecnologia. Garantendo così un’esperienza ottimale sulla nuova rete.

Coloro che non desiderano migrare alla rete Vodafone possono recedere dal contratto senza alcun costo. Fastweb offre infatti diverse modalità per effettuare la disdetta. Ovvero tramite l’Area Clienti MyFastweb, contattando il numero 192.193, richiedendo assistenza dal supporto clienti o recandosi in un punto vendita. In più, chi ha sottoscritto un contratto prima del 13 marzo 2022 può inviare una raccomandata A/R o una PEC utilizzando il modulo disponibile sul sito ufficiale.

Il passaggio di Fastweb sulla rete Vodafone rappresenta un’evoluzione importante per il mercato della telefonia italiana. L’obiettivo è quello di migliorare la qualità del servizio, offrendo maggiore velocità e stabilità. Alcuni utenti però potrebbero dover adattarsi a nuove condizioni tecniche. Soprattutto per quanto riguarda la gestione delle chiamate sui dispositivi meno recenti.